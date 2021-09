Nie żyje Zofia Bielewicz. Znana ze "Świata według Kiepskich" aktorka zmarła wieku 93 lat

Zofia Bielewicz: Ostatnia rola

"Jeszcze kilka dni temu Zofia z radością towarzyszyła nam przy wydarzeniach związanych z otwarciem teatru i nowego sezonu. Przy każdej premierze była z nami i cieszyła się razem z nami! Zapamiętamy jej niezwykły talent, wdzięk, klasę, poczucie humoru, wielką empatię i miłość do teatru" - tak Zofię Bielewicz pożegnał zespół Teatr Kochanowskiego w Opolu. Na deskach opolskiego teatru występowała od 1974 roku. Zagrała 132. role i to właśnie tutaj po raz ostatni pojawiła się na scenie w przedstawieniu "Córki powietrza. Sen Balladyny".

Zofia Bielewicz urodziła się 19 maja 1928 roku w Warszawie. Była niemal skazana na życie sceniczne. Jej ojciec był dyrygentem i kompozytorem, a matka profesorem Konserwatorium Muzycznego. Kobieta przygotowywała ją do aktorstwa i zachęcała córkę do nauki śpiewu. W trakcie powstania matka z córką śpiewały polskie pieśni dla walczących. Bielewicz zadebiutowała w wieku 17 lat na scenie krakowskiego Teatru Groteska w 1945 roku.



Zofia Bielewicz: Nie tylko teatr

W latach 50. aktorka przeniosła się do Opola, z którym związana była do końca życia. W 2000 roku świętowała 50-lecie pracy artystycznej w Teatrze im. Kochanowskiego. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród oraz odznaczeń państwowych. Zofia Bielewicz oficjalnie na emeryturę przeszła w latach 90., to nadal grała oraz brała udział w życiu ukochanego teatru. "Przy każdej premierze była z nami i cieszyła się razem z nami! Zapamiętamy jej niezwykły talent, wdzięk, klasę, poczucie humoru, wielką empatię i miłość do teatru" - napisano profilu teatru.

Chociaż sama podkreślała, że "całe moje życie to teatr", to chętnie występowała również w produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogą ją pamiętać m.in. z serialu Polsatu "Pierwsza miłość" oraz "Świat według Kiepskich", w którym wcieliła się w Malinowską. Zofia Bielewicz jest kolejną osobą z obsady serialu, którą w ostatnim czasie musieli pożegnać widzowie. Wcześniej odeszli m.in. Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski i Stanisław Wolski.

Zofia Bielewicz: Pożegnanie aktorki

Przyjaciele i współpracownicy aktorki żegnają ją w poruszających wpisach. "Z Zosią pracowałam od początku mojej obecności w Teatrze Kochanowskiego. Zawsze będzie mi się kojarzyć z samotnością, ale w dobrym znaczeniu. Doskonale sobie radziła, była bardzo pracowita, zorganizowana, przedsiębiorcza. To silna kobieta. I elegancka. Jeszcze niedawno spotkałam ją na zakupach, mierzyła jakieś ciuszki. Trudno znaleźć w tej chwili odpowiednie słowa, ale coś odchodzi bezpowrotnie. To bardzo smutny dzień" - cytuje aktorkę Judytę Paradzińską portal Opole.naszemiasto.pl.