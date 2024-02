Nie żyje znany aktor i komik. Jego role przeszły do historii

O śmierci Richarda Lewisa, którego autoironiczny humor i zjadliwy dowcip bawiły widzów przez lata, poinformował agent gwiazdora - Jeff Abraham.



W informacji wysłanej do CNN Abraham napisał, że artysta zmarł "spokojnie" w swoim domu w Los Angeles we wtorek wieczorem. Bezpośrednią przyczyną śmierci artysty był zawał serca.

W kwietniu 2023 roku Richard Lewis ujawnił, że cierpi na chorobę Parkinsona.

Richard Lewis: Kariera

Po raz pierwszy szerszej publiczności Lewis dał się poznać za sprawą występu w "The Tonight Show Starring Johnny Carson" w 1974 roku. Następnie szybko stał się jednym z najważniejszych ogniw tworzącej się wówczas sceny kabaretowej.



Reklama

W miarę rozwoju jego kariery, Lewis zaczął pojawiać się także na dużym ekranie. Wcielił się w księcia Jana w komedii Mela Brooksa "Robin Hood: Faceci w rajtuzach" oraz w próbującego zerwać z nałogiem alkoholika w dramacie Petera Cohena "Pijacy".

Do historii przeszły jednak jego występy w serialach. U boku Jamie Lee Curtis zagrał w "Anything But Love" (1989-1992), z kolei w "Pohamuj entuzjazm" partnerował Larry'emu Davidowi. W tym ostatnim serialu gwiazdor wcielał się w samego siebie, chętnie żartując ze swoich prywatnych problemów z używkami i relacjami z kobietami. Regularnie pojawiał się w produkcji aż do dziesiątej serii. Mimo że odszedł z obsady w 2021 roku, to powrócił w finałowym dwunastym sezonie.