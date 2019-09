W sobotę, 7 września, w wieku Zdzisław Szostak, znakomity kompozytor i dyrygent, autor muzyki m.in. do filmów "Aria dla atlety", "Wizja lokalna 1901", "Królowa Bona", "Wahadełko". Miał 89 lat.

Zdzisław Szostak (13.01.1930 - 07.09.2019) /Piotr Kamionka / Reporter

Zdzisław Szostak urodził się 13 stycznia 1930 roku w Sosnowcu. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, gdzie studiował kompozycję u Bolesława Szabelskiego i dyrygenturę u Artura Malawskiego.

Reklama

Prowadził szereg zespołów chóralnych, głównie w Poznaniu. W latach 1967-71 był kierownikiem artystycznym Filharmonii Poznańskiej, a w latach 1971-87 zastępcą dyrektora do spraw artystycznych i dyrygentem Filharmonii Łódzkiej.

W latach 1972-2000 był pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (późniejszej Akademii Muzycznej) w Łodzi, prowadzącym do 1995 orkiestrę symfoniczną tej uczelni.

Pod jego batutą wykonano nagrania do 200 filmów, były to kompozycje m.in. Wojciecha Kilara i Zbigniewa Preisnera. Sam jest twórcą muzyki do 40 produkcji, w tym 20 filmów fabularnych.

Był autorem muzyki do takich filmów, jak m.in. "Aria dla atlety" (1979), "Królowa Bona" (1980), "Limuzyna Daimler Benz" (1981), "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" (1982), "Thais" (1983), "Kornblumenblau" (1988), "Księga wielkich życzeń" (1997) i "Listy miłosne" (2001).

Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń. Uhonorowano go Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2006) oraz nagrodą Miasta Łodzi (2010).

W 2018 roku odsłonił swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Sław.