Nie żyje twórca motywu muzycznego z serialu "M*A*S*H"

Nie żyje Johnny Mandel, kompozytor, który w 1966 roku otrzymał Oscara w kategorii „Najlepsza muzyka, Oryginalna piosenka” za piosenkę „The Shadow of Your Smile” z filmu „Brodziec” z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem. Był również autorem muzyki do piosenki „Suicide Is Painless”, której melodia rozbrzmiewała jako główny temat muzyczny z serialu "M*A*S*H". Miał 94 lata.

Johnny Mandel (P) z Oscarem za piosenkę "The Shadow of your Smile" /Bettmann /Getty Images

Artystę pożegnał na swoim koncie na Twitterze Michael Buble. "Z przykrością dowiedziałem się, że odszedł mój osobisty bohater, Johnny Mandel. Był geniuszem i jednym z moich ulubionych twórców piosenek, aranżerów, a także osobowości" - napisał piosenkarz.



O śmierci Mandela poinformował również inny wokalista, Michael Feinstein. "Mój drogi przyjaciel, kompozytor, aranżer i genialny talent w każdej dziedzinie, Johnny Mandel nie żyje. Świat nie będzie już taki sam bez jego poczucia humoru, dowcipu i krzywego spojrzenia na życie i ludzkość. Nikt nie mógł się z nim równać i nikt nie komponował ani nie aranżował tak jak on" - napisał na Facebooku.

W swojej karierze Johnny Mandel aranżował utwory dla takich artystów jak Frank Sinatra, Barbra Streisand, Michael Jackson, Tony Bennett i Natalie Cole. Skomponował także muzykę do ponad 30 filmów, m.in. do "Amerykanizacji Emily" z 1964 roku. Jego dziełem jest też pochodzący ze ścieżki dźwiękowej tego filmu hit "Emily". Dostał Oscara za piosenkę z filmu "Brodziec", ale był też nominowany do tej nagrody także za kompozycję "A Time for Love" z filmu "Amerykańskie marzenie".



W 1970 roku Mandel napisał muzykę do tekstu napisanego przez 15-letniego Michaela Altmana, syna reżysera Roberta Altmana. Zatytułowana "Suicide Is Painless" piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Altmana "M*A*S*H". Później jej instrumentalna wersja została wykorzystana jako główny temat muzyczny serialu pod tym samym tytułem.