Nie żyje tajwański aktor Alien Huang. Miał 36 lat

Tajwański aktor i piosenkarz Alien Huang zmarł w wieku 36 lat - poinformowało "Variety".

Alien Huang /Melodie Jeng /Getty Images

Lokalna policja poinformowała, że ciało Huanga znaleziono w środę, 16 września, w jego domu w Tajpej. Na razie nie podano przyczyny śmierci gwiazdora.

Reklama

Miejscowe media podają jednak okoliczności, w jakich znaleziono ciało Huanga. Według "Apple Daily Taiwan" w chwili śmierci aktor nie miał na sobie bielizny, na podłodze znaleziono zaś ślady krwi.

Z kolei "United Daily News" informuje, że Huang znaleziony został w przedpokoju przy łazience, w której znajdowała się wypełniona wodą wanna. Na miejscu nie znaleziono ani narkotyków, ani alkoholu.



Analiza monitoringu budynku wykazała, że Huang wrócił do domu we wtorek wieczór i od tergo momentu nie opuszczał mieszkania. W środę przed południem ciało gwiazdora znalazł ojciec.



Były członek japońskiego boys-bandu HC3 oraz tajwańskiej grupy muzycznej Cosmo - Huang porzucił karierę piosenkarza na rzecz aktorstwa. Widzowie mogli oglądać go na kinowym ekranie m.in. w "Din Tao: Leader of the Parade" oraz produkcji "Acting out of Love".

Największą popularność przyniosły mu jednak występy w telewizyjnych serialach oraz programach rozrywkowych, m.in. “100% Entertainment" z Show Lo oraz “Mr. Player" z Jacky Wu.

Huang jest trzecią azjatycką gwiazdą kina, która zmarła w w wieku 36 lat w ciągu ostatnich trzech dni. W poniedziałek, 14 września samobójstwo popełniła japońska aktorka Sei Ashina, znana m.in. z występu w filmie "Jedwab" Françoisa Girarda. Dzień później samobójczą śmiercią zmarła także koreańska aktorka Oh In-hye.