58-letni syn gwiazdora zmarł w piątek,16 października, na raka wątroby. Wiadomość tę przekazała amerykańskim mediom jego żona, Kyle. Robert Redford wraz z rodziną przechodzi ciężkie chwile.

Robert Redford i jego syn James Redford w 2003 roku /Michael Caulfield/WireImage /Getty Images

Jak przekazała agentka hollywoodzkiego gwiazdora, Cindii Berger: "Ból po stracie dziecka jest niezmierzony". Dodała, że Robert Redford prosi o uszanowanie prywatności jego rodziny.

Wiadomość o śmierci syna gwiazdora pojawiła się na Twitterze w zeszły piątek, 16 października.

"James zmarł dzisiaj. Mamy złamane serce. Żył pięknie i wielu go kochało" - napisała jego żona, Kylie Redford.

Kobieta dodała także, że jest mu wdzięczna za dwoje fantastycznych dzieci, Dylana i Lenę, które do tej pory wychowywali wspólnie.

32-letnia Kylie Redford udzieliła także wywiadu "The Salt Lake Tribune", w którym wyznała, że to był nawrót raka wątroby. Nastąpił on, gdy James czekał na kolejny przeszczep wątroby.

Syn Roberta Redforda od dzieciństwa miał kłopoty ze zdrowiem. Stwierdzono u niego pierwotne zapalenie dróg żółciowych, bardzo rzadką chorobę autoimmunologiczną atakującą wątrobę. Po dwóch przeszczepach wątroby w 1993 roku założył organizację non-profit edukującą społeczeństwo w zakresie bycia dawcą tkanek i narządów, James Redfors Institute For Transplant Awareness.

James był trzecim dzieckiem Roberta Redforda z byłą żoną, Lolą Van Wagenen.

