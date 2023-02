Stella Stevens nie żyje. Grała u boku Elvisa Presleya

Syn aktorki przekazał redakcji "Hollywood Reporter", że jego matka od dłuższego czasu cierpiała na chorobę Alzheimera i przebywała w hospicjum.



Urodzona w 1938 rok jako Estelle Eggleston, na dużym ekranie Stella Stevens zadebiutowała w 1959 roku w filmie muzycznym "Say One for Me", gdzie zagrała razem z Bingiem Crosbym. Za tę pierwszą rolę otrzymała w 1960 roku nagrodę Złotego Globu za najbardziej obiecujący debiut.

Jak przypomina BBC, aktorka odmówiła gry w tym filmie, bo nie podobała jej się rolą zapisana dla niej w scenariuszu. Została jednak zmuszona do wystąpienia obok Króla Rock'n'Rolla, bo prawnicy wytwórni Paramount grozili jej procesem za złamanie kontraktu.

