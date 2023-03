Ricou Browning był ostatnim aktorem, który wcielał się w role potworów z klasycznych filmów studia Universal. Postać Potwora z Czarnej Laguny dzielił z innymi aktorami. Browning występował w scenach podwodnych, a gdy potwór schodził na ląd, wtedy wcielali się w niego inni. Seria filmów z jego udziałem liczy trzy produkcje. To "Potwór z Czarnej Laguny" , "Zemsta Potwora" oraz film "The Creature Walks Among Us" ("Potwór kroczy obok nas"). We wszystkich trzech w scenach pod wodą grał Browning, podczas w ujęciach na lądzie występowali kolejno Ben Chapman, Tom Hennesy oraz Don Megowan.

