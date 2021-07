W poniedziałek zmarł w wieku 91 lat amerykański reżyser, producent i aktor Richard Donner. Sławę przyniosły mu zwłaszcza takie filmy jak "Superman", "Omen", "Zabójcza broń" i "Goonies".

Richard Donner (24.04.1930 - 05.07.2021) / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Richard Donner sprawił, że diabeł stał się dzieckiem w filmie 'Omen', stworzył współczesny film komiksowy z 'Supermanem' i na nowo wymyślił film o policjantach w 'Zabójczej broni'. (...) Facet był urodzonym gawędziarzem. Dzięki za wszystkie filmy, Dick!" - tweetował w poniedziałek Kevin Smith.

Richard Donner urodził się 24 kwietnia 1930 roku na Bronksie jako Richard Donald Schwartzberg. Po ukończeniu uniwersytetu na wydziałach biznesowym i teatralnym, próbował swoich sił jako aktor. Szybko jednak zainteresował się reżyserią, a na jego koncie znalazły się takie serialowe hity jak "Strefa mroku", "The Man from U.N.C.L.E.", "Wyspa Gilligana", "Perry Mason", "The Wild Wild West", "Ulice San Francisco" i "Kojak"."

Podobno Donner rzucił aktorstwo za sprawą uwagi, jaką usłyszał od Martina Ritta, z którym pracował podczas jednej z produkcji telewizyjnych. "Marty powiedział mi, że nigdy nie zrobię kariery jako aktor, bo nie potrafię słuchać uwag reżyserów. Pomyślał, że sam mógłbym je dawać i zaproponował, żebym pracował jako jego asystent" - wspominał artysta.



Donner nazywany był ojcem współczesnego filmu superbohaterskiego. Zapoczątkował to, realizując w 1978 "Supermana" z Christopherem Reevem w roli głównej.

"Przekuł swoją miłość do postaci na realizację filmu, wielokrotnie ścierając się z producentami w sprawie konieczności wprowadzenia efektów specjalnych, które przekonałyby widzów, że superbohater naprawdę potrafi latać" - zauważyła AP.

Z kolei “Hollywood Insider" przypomniał, że prace nad "Supermanem" już trwały dobre kilka lat, kiedy producenci zatrudnili Donnera do reżyserii. Scenariusz, napisany pierwotnie przez Mario Puzo, był przerabiany przez wielu różnych pisarzy.

Ostatecznie Donner zatrudnił Toma Mankiewicza, bratanka scenarzysty "Obywatela Kane'a" Hermana Mankiewicza, by napisał tekst od nowa. Ze względu na reguły związku zawodowego scenarzystów jako autor tekstu figuruje jednak Puzo.

Drogę do realizacji "Supermana" utorował Donnerowi wcześniejszy sukces, jego debiut fabularny "Omen" z 1976 roku. Główne role powierzył Gregory’emu Peckowi i Lee Remick. Film, którego budżet wynosił dwa mln dolarów zarobił w samej Ameryce 60 mln dolarów. Po nim powstały jeszcze dwa sequele.

"Zabójcza broń" z Melem Gibsonem i Dannym Gloverem jako kumplami policjantami stała się tak popularna, że zaowocowała trzema kolejnymi sequelami. Sędziwy reżyser planował także piątą część kultowej serii, mającą zwieńczyć jego kilkudziesięcioletnią karierę. Zamierzał w niej ponownie obsadzić Gibsona i Glovera.

"Był mistrzem opowiadania historii. (...) Był skromny. Napis nad jego drzwiami głosił: 'Zostaw swoje ego przed drzwiami', a sam nie miał żadnego ego. Tak naprawdę ciężko mi było wejść do jego pokoju" - mówił przed kilkoma laty o Donnerze Gibson.

Komplementował go także Steven Spielberg, który wyprodukował jeden z najbardziej głośnych filmów Donnera "Goonies". "Dick tak twardo panował nad swoimi filmami i był tak utalentowany w tak wielu gatunkach. Przebywanie w jego otoczeniu było jak przebywanie z ulubionym trenerem, najmądrzejszym profesorem, najzacieklejszym motywatorem, najbardziej ujmującym przyjacielem, najwierniejszym sprzymierzeńcem. (...) Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma, ale jego chrapliwy, serdeczny śmiech pozostanie ze mną na zawsze" - zapewniał Spielberg.

Do najbardziej znanych filmów Donnera należą także m.in. "Zaklęta szkoła", "Maverick" i "Teoria spisku". Jego ostatnia produkcja - "16 przecznic" ukazała się w 2006 roku.

Donner znalazł się w gronie hollywoodzkich reżyserów, którzy wygenerowali ponad miliard dolarów zysku. Artysta pozostawił w żałobie żonę Lauren Shuler Donner, którą poślubił w 1986 roku.