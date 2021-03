Nie żyje reżyser Bertrand Tavernier

Nie żyje francuski reżyser, scenarzysta i producent filmowy Bertrand Tavernier. Twórca nagrodzonego Oscarem "Around Midnight" miał 79 lat.

Bertrand Tavernier (1941-2021) /Franco Origlia /Getty Images

Przyszedł na świat w Lyonie jako syn popularnego pisarza i publicysty, René Taverniera. Już w dzieciństwie marzył o zostaniu reżyserem i od małego przesiadywał w ciemnych salach kinowych, wychowując się na dziełach takich filmowców jak John Ford, William Wellmann czy Jean Vigo, którymi później miał się inspirować we własnej twórczości.



Po skończeniu studiów prawniczych postanowił na dobre zająć się kinem - najpierw jako krytyk filmowy, a później reżyser. Początkowo asystował na planie Jean-Pierre'owi Melville'owi, a swój samodzielny debiut, "Zegarmistrz od świętego Pawła", zrealizował w 1974 roku, zdobywając Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.



Jego wczesne filmy charakteryzowały się kryminalną intrygą ("Sędzia i zabójca", 1976) i ponurym klimatem ("Śmierć na żywo", 1980), z czasem przechodząc w stronę społecznych komentarzy ("Życie i nic więcej", 1989) i ironicznych portretów francuskiej klasy średniej ("Zacznijmy już dziś", 1999) - czytamy w biogramie reżysera zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Na reżyserskim koncie ma także kostiumową "Córką D’Artagnana" z tytułową rolą Sophie Marceau.



Ostatnimi filmami Taverniera, które cieszyły się uznaniem, były m.in. wojenny dramat "Przepustka" (2002), kryminał "Pościg we mgle" (2009) z Tommym Lee Jonesem, a także kostiumowa "Księżniczka Montpensier" (2010), wyróżniona kilkoma nominacjami do Cezara i pretendująca do Złotej Palmy.