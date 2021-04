W wieku 49 lat zmarł islandzki reżyser Arni Olafur Asgeirsson, absolwent łódzkiej Szkoły Filmowej. Nie doczekał premiery swego najnowszego filmu "Wolka", w którym główną rolę gra Olga Bołądź.

O śmierci Asgeirssona poinformował serwis Filmpolski.pl



- Żegnaj, mój przyjacielu. Śpij dobrze - napisał na Instagramie scenarzysta i reżyser Sławomir Fabicki ("Z odzysku"), który studiował razem z Ásgeirssonem w Szkole Filmowej w Łodzi.

Arni Olafur Asgeirsson zadebiutował w 2006 roku dramatem "Więzy rodzinne". Na reżyserskim koncie ma także film "Wir" (2010) oraz znaną z polskich kin animację "Odlotowy nielot" (2018).

Na premierę czeka jego najnowsze produkcja "Wolka".



"Jak smakuje wolność i jaką cenę trzeba za nią zapłacić? Silna, bezkompromisowa kobieta w islandzkiej intrydze utrzymanej w klimacie najlepszych skandynawskich kryminałów" - reklamuje "Wolkę" polski dystrybutor Monolith Films.



Granej przez Olgę Bołądź Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie.

Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.



"Jak tylko otworzą kina, to idźcie na 'Wolkę'. Wspaniałe kino. Kręciliśmy go w te wakacje na Islandii. Magiczna kraina, surowe krajobrazy i historia Anki. Ja się popłakałam mimo, że znam ten scenariusz na wylot, na pamięć, na zawsze! Kocham tę historię, a wy po prostu musicie to zobaczyć. Wolka to wolność, a wolność to walka" - pisała na Instagramie Olga Bołądź.

W filmie, obok Olgi Bołądź, zobaczymy też innych polskich aktorów: Eryka Lubosa, Annę Moskal, Mariannę Zydek oraz Jana Cięciarę.