Nie żyje Jon Landau, producent "Titanica" i "Avatara"

Nie żyje Jon Landau, producent przez lata współpracujący z Jamesem Cameronem, współtwórca tak głośnych filmów, jak "Titanic" i "Avatar" . W 1998 roku razem z Cameronem odebrał Oscara za produkcję "Titanic" z gwiazdorskim udziałam Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Film zdobył także 11 Oscarów, w tym nagrodę za najlepszy film w 1998 roku.

Jego kariera jako producenta trwała prawie 40 lat. Wyprodukował trzy z czterech najbardziej dochodowych filmów wszech czasów - "Titanic", "Avarat" i "Avatar: Istota wody". W sobotę rodzina ogłosiła jego śmierć. Nie podano przyczyny śmierci.

Zdjęcie Sean Connery oraz laureaci Oscara za film "Titanic" - producent Jon Landau i reżyser James Cameron (1998) / Bob Riha, Jr./Getty Images / Getty Images

"Był gigantem w branży filmowej"

"To monumentalna postać przemysłu filmowego" - powiedział o nim Peter Jackson, reżyser "Władcy Pierścieni". Wniósł do swoich produkcji "niezrównaną pasję i jego praca będzie inspiracją dla innych przez wiele lat".



Reżyser "Władcy Pierścieni" i jego żona Fran Walsh, której firma Weta FX odpowiadała za efekty wizualne do obu części "Avatara", złożyli hołd producentowi.



"Mówimy w imieniu całego zespołu Weta FX - jesteśmy zdruzgotani stratą Jona Landaua. Był nie tylko gigantem w branży filmowej, ale także cenionym współpracownikiem i przyjacielem" - napisali w oświadczeniu.



"Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Jona, a także Jimowi (Cameronowi) i zespołowi Lightstorm Entertainment" - dodano.



Jon Landau: Kariera i kasowe hity wszech czasów

W swojej karierze, która rozpoczęła się w latach 80. XX wieku i trwała prawie 40 lat, Landau pracował początkowo jako kierownik produkcji, potem awansował na koproducenta aż został samodzielnym producentem. W wieku 29 lat został wiceprezesem wykonawczym w wytwórni 20th Century Fox, co pozwoliło mu nadzorować produkcje największych kinowych hitów, takich jak "Kevin sam w domu", "Kevin w Nowym Jorku", "Pani Doubtfire" i "Prawdziwe kłamstwa", po których rozpoczął bliską współpracę z Jamesem Cameronem.



"Titanic", który powstał w 1997 roku, był pierwszym filmem, który przekroczył barierę 1 miliarda dolarów przychodów. Kolejne produkcje Landaua i Camerona - "Avatar" (2009) i kontynuacja "Avatar: Istota wody" (2022) - zarobiły odpowiednio 2,9 miliarda dolarów i 1,7 miliarda dolarów na całym świecie.



Jon Landau był producentem takich hitów, jak "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki" (1989), "Dick Tracy" z Alem Pacino i Madonną (1990), "Titanic" (1997), "Solaris" (2002), "Avatar" (2009), "Alita: Battle Angel" (2019) i "Avarat: Istota wody" (2022).