Nie żyje 27-letni aktor Cha In-ha - informują południowokoreańskie media. Nieznane są na razie okoliczności jego śmierci.

Doniesienia o zgonie aktora potwierdziła reprezentująca go agencja Fantiago. "Jesteśmy szczerze załamani faktem, że przekazujemy tę smutną informację wszystkim tym, którzy kochali i wspierali Cha In-ha" - napisano.



Reklama

Podkreślono jednak, by na życzenie rodziny artysty powstrzymać się od podawania niepotwierdzonych informacji i plotek dotyczących jego śmierci.

In-ha w swoim ostatnim wpisie na Instagramie napisał "uważajcie".

Cha In-ha urodził się w 1992 roku i dopiero niedawno stał się gwiazdą w Korei Południowej. W 2017 roku zadebiutował w filmie krótkometrażowym "You, Deep Inside of Me". Od tamtej pory pojawił się w kilku popularnych serialach. Ostatni jego projekt to serial "Love With Flaws", którego pierwszy odcinek miał premierę pod koniec listopada.

To już trzeci zgon młodego południowokoreańskiego artysty na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. W październiku zmarła 25-letnia piosenkarka Sulli, zostawiając karteczkę, w której napisała, że zmagała się z depresją. W zeszłym tygodniu z kolei w Seulu znaleziono ciało 27-letniej piosenkarki Goo Hara.

Przeczytaj artykuł na stornie RMF!

Adam Zygiel