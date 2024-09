Nie żyje polski aktor, zagrał ponad 100 ról filmowych i teatralnych. Miał 87 lat

Nie żyje Eugeniusz Korczarowski. Aktor miał 87 lat

W wieku 87 lat zmarł Eugeniusz Korczarowski, od lat 60. XX wieku związany z łódzkimi teatrami. Bardzo często pojawiał się na dużym i małym ekranie, miał na swoim koncie ponad 100 ról drugoplanowych i epizodów. Aktor zmarł 31 sierpnia w Bełchatowie. Informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu portalu filmpolski.pl na Facebooku.

Eugeniusz Korczarowski pojawił się w takich filmach i serialach, jak "Stawka większa niż życie", "Głos ma prokurator", "Kroll", "Dzieje grzechu", "Lalka", "Życie na gorąco", "Rodzina Połanieckich", "Vabank", "Alternatywy 4", "Ucieczka z kina Wolność", "Pogrzeb kartofla", "Kornblumenblau", "Syzyfowe prace", "Statyści".

Reklama

Urodził się 7 maja 1937 roku we Lwowie. W 1963 roku ukończył wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Dwa lata wcześniej zadebiutował na dużym ekranie - zagrał polskiego żołnierza w filmie "Ogniomistrz Kaleń" w reż. Ewy i Czesława Petelskich, choć nie występuje w napisach.



Przez wiele lat był aktorem teatrów łódzkich: im. S. Jaracza (1964-70), Nowego (1967-75), Ziemi Łódzkiej (1977-80), Studyjnego (1980-84).

W 1967 roku pojawił się w "Stawce większej niż życie", gdzie zagrał jednego z żołnierzy, którzy aresztowali Hansa Klossa (odcinek pt. "Spotkanie" w reż. Andrzeja Konica).

W 2018 roku z Eugeniuszem Korczarowskim spotkali się członkowie Klubu Miłośników Stawki. W relacji ze spotkania można przeczytać, że aktor uważał się "za artystę spełnionego w ponad 90 procentach". Zdradził, że jego guru to Mieczysław Voit, który mawiał: "Najważniejsze przykazanie w aktorstwie to nie nudzić". "Aktor powinien mieć dystans do siebie" - wyznał wówczas Korczarowski.