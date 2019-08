Nie żyje Piero Tosi. Miał 92 lata

W sobotę 10 sierpnia 2019 roku w Rzymie odszedł Piero Tosi. Pięciokrotnie nominowany do Oscara kostiumograf miał 92 lata. W czasie swojej kariery współpracował z najważniejszymi twórcami włoskiego kina: Luchinem Viscontim, Vittoriem De Sicą, Lilianą Cavani, Federikiem Fellinim, Frankiem Zaffirellim i Pierem Paolem Pasolinim.

Informację o śmierci Tosiego przekazała Fundacja Franka Zeffirelliego. Artysta zmarł po długiej chorobie.



Tosi przyszedł na świat 10 kwietnia 1927 roku we Florencji. W wieku 24 lat stworzył kostiumy do "Najpiękniejszej" Viscontiego, którego poznał podczas produkcji jego sztuk teatralnych. Łącznie współpracował z uznanym reżyserem przy trzynastu z jego filmów.



W czasie swojej kariery otrzymał pięć nominacji do Oscara: za "Lamparta" (1963), "Śmierć w Wenecji" (1971), "Ludwiga" (1972), "Klatkę szaleńców" (1978) i "Traviatę" (1982). W 2014 roku otrzymał honorową nagrodę Akademii za całokształt twórczości.

Mimo kolejnych nominacji Tosi nigdy nie podróżował do Stanów Zjednoczonych. Nie zjawił się także po swojego honorowego Oscara. Statuetkę w jego imieniu odebrała Claudia Cardinale. "Tosi nigdy nie była w Stanach, ale poznał je i pokochał poprzez kino" - mówiła aktorka.