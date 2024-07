Nie żyje Pat Heywood, szkocka aktorka. Miała 92 lata

Pat Heywood, doświadczona szkocka aktorka, która zadebiutowała w filmie jako pielęgniarka i powiernica Olivii Hussey w adaptacji "Romea i Julii" Franco Zeffirellego, zmarła. Miała 92 lata.

Scottish Daily Mail napisał, że aktorka odeszła 26 czerwca, lecz dopiero 24 lipca informacja ujrzała światło dzienne.

Kim była Pat Heywood?

Urodzona 1 sierpnia 1931 roku w Gretna Green w Szkocji, Heywood studiowała w Bristol Old Vic Theatre School i spędziła ponad dekadę w jej zespole teatralnym, w tym pięć lat w londyńskim musicalu Juliana Slade'a "Salad Days".

Podczas swojej czterdziestoletniej kariery, Heywood wcieliła się w rolę pokojówki w komedii grozy Freddiego Francisa "Mumsy, Nanny, Sonny and Girly" (1970) oraz zagrała żonę brytyjskiego przestępcy Johna Christie (Richard Attenborough) w filmie wyreżyserowanym przez Richarda Fleischera "om przy Rillington Place 10" (1971).

Film "Romeo i Julia" (1968) w reżyserii Zeffirellego, w którym zagrał także Leonard Whiting, odniósł sukces kasowy, wprowadzając nowe pokolenie w tragedię szekspirowską. Zdobył Oscary za zdjęcia i kostiumy oraz był nominowany do nagród za najlepszy film i reżyserię, a Heywood otrzymała nominację do nagrody BAFTA za drugoplanową rolę.

Jej filmowe CV obejmowało również takie produkcje jak "Do widzenia, panie Chips" (1969), "Staircase" (1969), "All the Way Up" (1970), "Młody Winston" (1972), "The Nelson Affair" (1973) i "Szkoda, że Cię tu nie ma" (1987).

W telewizji Heywood zagrała m.in. w sitcomie ITV "Lucky Feller" z 1976 roku czy w miniserialu BBC "Wuthering Heights" z 1978 roku.

Była żoną aktora Olivera Neville'a, dyrektora Royal Academy of Dramatic Art. Małżeństwo było razem od 1964 roku aż do śmierci Olivera w 2021 roku. Pat pozostawiła po sobie córkę, Sarah Neville, również aktorkę.