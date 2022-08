Informację o śmierci Pat Carroll potwierdził mediom jej agent Derek Maki. Według jego słów, aktorce w chwili śmierci towarzyszyła jej najlepsza przyjaciółka. Informacją o śmierci aktorki podzieliła się z portalem "The Hollywood Reporter" także jej córka Kerry Karsian.

Jak przypomina portal "Variety", Pat Carroll przyszła na świat 5 maja 1927 roku w miejscowości Shreveport w stanie Luizjana. W wieku pięciu lat razem z rodziną przeniosła się do Los Angeles. W bardzo młodym wieku rozpoczęła pracę na planach miejscowych produkcji. Zanim po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie - a było to w 1947 roku w filmie "Hometown Girl" - służyła w wojsku, do którego zaciągnęła się w trakcie II wojny światowej.

Przez kolejne 30 lat Pat Carroll regularnie pojawiała się na ekranie. W 1956 roku została uhonorowana nagrodą Emmy za swoje role w programie "Caesar's Hour", w którym wcielała się w różne postaci. Regularnie występowała w popularnych programach Jimmy'ego Durante'a i Danny'ego Thomasa. Prowadziła również teleturnieje produkowane przez studio 20th Century Television. W 1981 roku otrzymała nagrodę Grammy za rolę w monodramie poświęconym Gertrude Stein.

Zdjęcie Pat Carroll z Olivią Newton-John / Wattie/Express/Hulton Archive / Getty Images

W 1989 roku Carroll doczekała się roli, z której była najbardziej znana. Użyczyła wtedy głosu postaci chytrej i przebiegłej Urszuli w pełnometrażowej animacji Disneya zatytułowanej "Mała syrenka". Wykonywała też w tym filmie piosenkę "Poor Unfortunate Souls", którą w polskiej wersji językowej zatytułowanej "Wyznanie Urszuli" zaśpiewała Stanisława Celińska.

Pat Carroll miała dwie córki: Kerry i Tarę, a także wnuczkę Evan Karsian-McCormick.