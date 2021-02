Nie żyje Moufida Tlatli, pierwsza arabska reżyserka

Zmarła pochodząca z Tunezji Moufida Tlatli nazywana pierwszą Arabką, która wyreżyserowała film. Był nim „Pałac milczenia” z 1994 roku opowiadający o traumie, z jaką od pokoleń zmagają się kolejne pokolenia arabskich kobiet. Informację o śmierci artystki podał portal „The Guardian”, powołując na informacje podawane przez portal „Saudi24News”. Smutną wiadomość potwierdziło tunezyjskie ministerstwo kultury. Moufida Tlatli miała 74 lata.

Moufida Tlatli (1947-2021) /Pool BENAINOUS/DUCLOS/Gamma-Rapho /Getty Images

Montażystka, reżyserka i była minister kultury, Moufida Tlatli zmarła w niedzielny poranek 7 lutego. Przyszła na świat w 1947 roku w położonym nieopodal Tunisu miasteczku Sidi Bou Said. Studiowała w Paryżu, gdzie otrzymała dyplom z montażu. Początkowo pracowała we Francji, by w 1972 roku powrócić do rodzinnej Tunezji. Dwadzieścia dwa lata później nakręciła pokazywany na festiwalu w Cannes film "Pałac milczenia". Tym samym została pierwszą Arabką, która w krajach arabskich nakręciła film pełnometrażowy.



Bohaterką filmu "Pałac milczenia" jest 25-letnia Alia, która nie zna swojego ojca. Dziewczyna dorastała w królewskim pałacu razem ze swoją matką, służącą i niewolnicą Khediją. Do obowiązków Khediji należało m.in. uprawianie seksu ze swoimi panami. Dorosła już Alia czeka na zabieg aborcyjny, gdy dowiaduje się o śmierci księcia. Ta wiadomość sprawia, że Alia wraca do opustoszałego pałacu, z którego uciekła dziesięć lat wcześniej. Film wyreżyserowany przez Tlatli otrzymał nagrody m.in. na festiwalach w Cannes i Toronto. W 2013 roku znalazł się na piątym miejscu listy 100 najlepszych arabskich filmów.

O tym, jak trudno w krajach arabskich jest zostać reżyserką, Moufida Tlatli opowiadała w jednym z wywiadów. "Zgodnie z tradycją, w świecie arabskiego kina dziewczyny mogą pracować jedynie nad pilnowaniem kolejności zdjęć bądź montażem. Nigdy nawet nie myślałam o tym, żeby zająć się reżyserią". Sześć lat po premierze debiutanckiego "Pałacu milczenia" Tlatli wyreżyserowała kolejny film, "Miesiąc mężczyzn". Trzecim, a zarazem ostatnim dziełem w jej reżyserskiej karierze, był film "Nadia et Sarra" z Hiam Abbass w roli głównej.