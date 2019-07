Nie żyje Milton Quon. Animator Disney'a miał 105 lat

Animator Milton Quon, który współpracował przy klasycznych filmach Disney'a "Fantazja" i "Dumbo", zmarł 18 czerwca 2019 roku z przyczyn naturalnych. Miał 105 lat.

Informację o śmierci Quona potwierdził jego syn. Wedle jego słów jego ojciec rysował do swoich ostatnich dni.

Quon urodził się 22 sierpnia 1913 roku w Los Angeles. Był najstarszym z ósemki dzieci małżeństwa imigrantów z Chin.

Od najmłodszych lat fascynowała go sztuka. Ukończył Chouinard Art Institut (dziś California Institute of the Arts) i rozpoczął pracę nad zleceniami - projektował wystawy, reklamy i wygląd menu.



Wideo "Dumbo" (1941) [trailer]

W 1939 roku dołączył do wytwórni Disney'a. Tam pracował nad "Fantazją" i "Dumbo". Podczas II wojny światowej Quon ilustrował instrukcje obsługi sprzętu wojskowego. W wytwórni Disney'a pracował do 1951 roku.



Okazjonalnie pojawiał się w małych rolach w kinie i telewizji. Zagrał między innymi jednego z pasażerów autobusu w "Speed - Niebezpieczna prędkość". Pojawił się także w serialach "Nowojorscy gliniarze" i "Power Rangers".