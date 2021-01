Zmarł Michael Apted, znany brytyjski reżyser, producent, scenarzysta i aktor. Twórca takich filmów, jak "Świat to za mało", "Córka górnika", "Park Gorkiego" czy "Goryle we mgle" miał 79 lat.

Michael Apted (10.02.1941 - 07.01.2021) /Vince Bucci /Getty Images

Michael Apted urodził się 10 lutego 1941 roku w Aylesbury w hrabstwie Buckinghamsh. Studiował prawo i historię na Cambridge University. Swoją karierę rozpoczął od pracy w telewizji - odbył staż w Granada Television, gdzie początkowo był researcherem, później reporterem śledczym programu "World in Action".

Reklama

Jednym z pierwszych projektów, przy których pracował, był film "Seven Up" (1964, reż. Paul Almond). Jego bohaterami były siedmiolatki z różnych grup społecznych Londynu, które opowiadały o sobie, swoich marzeniach, przemyśleniach. Apted wyszukiwał dzieci, które miały wziąć udział w projekcie.



Po siedmiu latach wrócił do bohaterów tego filmu i nakręcił z nimi wywiady. Wracał do nich regularnie co siedem lat, tworząc w ten sposób serię "Up", która stała się jego flagową produkcją.

W trakcie pracy w Granada Television pracował również nad fabularnymi serialami telewizyjnymi, m.in. "Coronation Street". Inne znane seriale przy których pracował to: "Rzym", "Masters of Sex" i "Ray Donovan".



Jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym było "The Triple Echo" z 1972 roku.



W filmografii Apteda znajdziemy m.in. jeden z filmów o przygodach Jamesa Bonda - "Świat to za mało" z 1999 roku, gdzie w rolę agenta 007 wcielił się Pierce Brosnan. Brytyjczyk wyreżyserował też obraz "Park Gorkiego" (1983) z Joanną Pacułą.

Inne jego cenione produkcje to: "Córka górnika" (1980), "Goryle we mgle" (1988), "Krytyczna terapia" (1996), "Enigma" (2001) czy "Wysoka fala" (2012). Jego ostatnim filmem była "Tożsamość zdrajcy" z 2017 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tożsamość zdrajcy" [trailer] materiały dystrybutora

Od 2003 roku Apted był prezydentem Stowarzyszenia Reżyserów Amerykańskich.