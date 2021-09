Richard Buckley i Tom Ford byli nierozłączni od 1986 roku, a ich związek w świecie show-biznesu był uważany za wyjątkowo trwały.



Richard Buckley zmarł w niedzielę, 19 września. Wiadomość o jego śmierci przekazali przedstawiciele Toma Forda.



"Z wielkim smutkiem Tom Ford ogłasza śmierć swojego ukochanego męża, z którym był związany od 35 lat, Richarda Buckleya. Richard odszedł spokojnie w swoim domu w Los Angeles, żegnany przez Toma i ich syna Jacka. Zmarł z przyczyn naturalnych po długiej chorobie" - czytamy w oświadczeniu.

Kim był Richard Buckley?

Richard Buckley rozpoczął karierę dziennikarza modowego w "New York Magazine" w 1979 roku. W kolejnych latach był związany także z magazynami "Women's Wear Daily" i "Vanity Fair", współpracował też z włoskim "Vogue’em", a w końcu został redaktorem naczelnym "Vogue Hommes International".

Toma Forda poznał w 1986 roku w windzie, którą jechali razem w drodze na pokaz. Ten moment projektant wspominał w wywiadzie w 2016 roku.

"Jestem osobą intuicyjną, ale także racjonalną. Zjeżdżaliśmy windą około 10 pięter, a Richard dużo mówił. Pamiętam, że po prostu stałem patrzyłem na niego od stóp do głów. Nasze oczy spotkały się, a gdy winda wylądowała na parterze, pomyślałem: 'Jesteś tym jedynym, to jest to. Klik! Sprzedane'. W ciągu miesiąca zamieszkaliśmy razem i od tamtej pory jesteśmy razem" - wyznał.

Tom Ford - projektant i reżyser filmowy

Tom Ford jest jednym z najbardziej wpływowych projektantów na świecie. W przeszłości był dyrektorem kreatywnym domu mody Gucci. Jednocześnie, tworzył kolekcje dla Yves Saint Laurent. W 2004 roku zrezygnował z pracy dla modowych gigantów i skupił się na budowaniu własnej marki.

W 2008 roku zaprojektował kostiumy do filmu "Quantum of Solace" z serii o Jamesie Bondzie.



W 2009 roku Tom Ford wyreżyserował swój pierwszy film fabularny "Samotny mężczyzna", z Colinem Firthem, Julianne Moore i Nicholasem Houltem w rolach głównych. Obraz został świetnie przyjęty i zebrał znakomite recenzje. Za swą rolę Colin Firth w 2010 roku został nominowany do Oscara. Film zdobył łącznie 39 nagród i 58 nominacji.

W 2016 roku powstał drugi film Forda "Zwierzęta nocy", w którym wystąpili: Amy Adams, Jake Gyllenhaal i Michael Shannon, który za swą kreację otrzymał nominację do Oscara. Obraz zdobył 21 nagród i aż 151 nominacji.



Buckley i Frord pobrali się w 2014 roku, niedługo po tym, jak w USA zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. Para wychowywała razem syna, Alexandra Johna "Jacka" Buckleya Forda, który za kilka dni skończy 9 lat.