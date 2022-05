Marnie Schulenburg zmarła 17 maja 2022 roku. Jako aktorka występowała zarówno na ekranie, jak i na deskach teatrów.



Marnie Schulenburg nie żyje

Jak podał portal Deadline, śmierć aktorki potwierdził Kyle Luker z Industry Entertainment. Schulenburg zmarła z powodu raka piersi. Nominowana do nagrody Emmy gwiazda odeszła we wtorek w Bloomfield (New Jersey). W 2020 roku zdiagnozowano u niej raka piersi 4. stopnia z przerzutami.

Schulenburg w amerykański Dzień Matki (8 maja) udostępniła mediach społecznościowych post, informując obserwujących, że została zwolniona ze szpitala w piątek wcześniej, "ale musiała zostać odesłana do domu z aparatem tlenowym".

Reklama

W emocjonalnym poście aktorka, która ma 2-letnią córkę Codę z mężem Zackiem Robidasem, powiedziała, że potrzebuje "zbiornika tlenu, aby przeżyć", co nie jest "idealną" sytuacją.

"Chcę być dla niej silna i piękna. Chcę jej pokazać, jak poruszać się po tym świecie ze współczuciem, siłą, energią, humorem i radością, jak pokazała mi moja Matka" - napisała przedwcześnie zmarła gwiazda.

Instagram Post

Marnie Schulenburg: Kariera

Marnie Schulenburg urodziła się 21 maja 1984 roku w Cape Cod (Massachusetts). W młodości interesowała się również muzyką. W 2006 roku zdobyła dyplom z aktorstwa na DeSales University. Po studiach przeprowadziła się do Nowego Jorku, aby rozwijać swoją karierę.

Na szklanym ekranie zadebiutowała w roku 2007 w serialu "Żar młodości". Dołączyła wówczas także do obsady produkcji "As the World Turns", która przyniosła jej dużą popularność. Rola ta zapewniła jej nominację do nagrody Daytime Emmy Award w kategorii "najlepsza młoda aktorka".

Gwiazda występowała także w filmach, jej debiutem w tym zakresie była komedia "Stworzeni dla siebie" (2009). Zagrała także w takich produkcjach, jak: "Na granicy prawa", "Fringe: Na granicy światów", "Poślubione armii", "Zaprzysiężeni", "One Life to Live", "Miłość na Manhattanie", "Bananowy doktor", "Tainted Dreams", "Sprawa idealna", "Rozwód" oraz "Miasto na wzgórzu".

Ostatni raz na planie pojawiła się w powstającym serialu "Public Service".

Marnie Schulenburg: Życie prywatne

W 2013 roku Schulenburg wyszła za mąż za Zacka Robidasa, także aktora, którego ostatnio mogliśmy oglądać np. w serialu "Sukcesja". Para ma córkę Codę Jones, która urodziła się w 2019 roku.

Instagram Post

W 2020 roku u gwiazdy zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Lekarze początkowo uważali, że aktorka cierpi na zapalenie sutka, przypadłość częstą u młodych mam.