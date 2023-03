Marian Marzyński urodził się 12 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Późniejsze traumatyczne wojenne doświadczenia naznaczyły całe jego życie. Po studiach zaczął pracę w radiu, a potem telewizji, gdzie w latach 60. był współtwórcą programu "Turniej miast".

Za swój pierwszy dokument "Powrót statku" - reportaż z powitania w porcie gdyńskim rodaków zza oceanu przybyłych na pokładzie M/S Batory - otrzymał w Krakowie nagrodę Złotego Smoka i Złotego Lajkonika.

Jury nagrodziło go za "nadanie powrotowi do kraju Polaków żyjących od dawna za granicą, uniwersalnego waloru uczuciowego i za świeżość w posługiwaniu się środkami nowoczesnego filmu dokumentalnego".

Marian Marzyński: Jego uczniem był Gus van Sant

W roku 1969 wyemigrował do Danii z żoną i dzieckiem, by pracować w telewizji. Nakręcił tam m.in. "SKIBET" o emigrantach po marcu 1968 roku, którzy trafili do Kopenhagi. W latach 70. rodzina Marzyńskich osiedliła się w USA, gdzie kontynuował karierę filmową.

Wideo SKIBET, reżyseria Marian Marzyński. Rok produkcji: 1970 | Muzeum POLIN

Marzyński pracował jako wykładowca w szkole filmowej na Rhode Island. Jego uczniem był amerykański reżyser, Gus van Sant.

Marzyński kontynuował też karierę reżyserską filmy. W latach 80. rozwinął swoją karierę reżysera filmów dokumentalnych w USA, sięgając - jako pierwszy polski reżyser - po odkrywaną wówczas metodę dokumentu autobiograficznego. Ma w swoim dorobku wiele nagród, m.in. prestiżową Emmy za dokument o katastrofie lotniczej.

Holokaust i autobiografia

"W twórczości tego wybitnego scenarzysty i reżysera kluczowe miejsce zajmuje tematyka Holocaustu, w sposób dramatyczny wpleciona w jego własną biografię. Poświęcił jej szereg filmów, pośród których - obok Żydowskiej matki czy Żyda wsród Niemców - szczególne miejsce zajmuje epicki, trzygodzinny 'Shtetl' (1996), poruszająca opowieść o dziejach żydowskich mieszkańców Brańska, małego miasteczka na wschodzie Polski, których reżyser odnalazł w różnych zakątkach świata. Za tą niezwykłą odyseję filmową Marzyński otrzymał Grand Prix na prestiżowym festiwalu Cinema du Réel w Paryżu oraz główną nagrodę międzynarodowego festiwalu w Jerozolimie. Jego film zainspirował mieszkającą w USA pisarkę, Evę Hoffman, do napisania głośnej książki o brańskich Żydach, noszącej ten sam tytuł co film Marzyńskiego" - pisał Mikołaj Jazdon.

Wideo 52.KFF - Studio festiwalowe: Marian Marzyński

W swym ostatnim filmie "Nigdy nie zapomnij kłamać" powrócił do Polski i gett żydowskich swego dzieciństwa, opowiadając poruszające, bolesne historie innych ocalałych dzieci Holokaustu, odmalowując portret Zagłady widzianej oczyma jej najmłodszych ofiar. Film ukazywał również uczuciowe konflikty związane z tożsamością narodową, kulturową i religijną, wynikające z wojennych traum.

“Historia Holokaustu była już opowiadana przez innych, teraz przyszła nasza kolej. Ale jako starsi ludzie, w naszych starych ciałach, nadal jesteśmy dziećmi" - mówił Marzyński.

W 2017 roku ukazała się wspomnieniowa książka Marzyńskiego "Kino-ja. Życie w kadrach filmowych".

Wideo "Żyłem w kłamstwie, ale udawało mi się w nim lawirować" Marian Marzyński | GODZINA Z JACKIEM #43

W 2019 roku reżyser zdobył nagrodę Platynowy Zamek za całokształt twórczości na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Off Cinema" w Poznaniu.