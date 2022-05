Informację o śmierci Maggie Peterson, którą jej bliscy opublikowali na Facebooku, podały amerykańskie media.

Maggie Peterson nie żyje: Oświadczenie rodziny

"Z wielkim smutkiem donosimy, że nasza kochana ciocia Maggie zmarła wczoraj po południu (niedziela, 15 maja). Odeszła spokojnie we śnie w otoczeniu rodziny. Zdrowie Maggie uległo pogorszeniu po śmierci jej męża Gusa, więc czujemy ulgę, że mogła zamieszkać w domu, aby w swoich ostatnich dniach być blisko rodziny. W ciągu najbliższych kilku tygodni, planujemy prywatny pogrzeb Maggie. Chociaż nasza zbiórka pieniędzy nie będzie już przyjmować darowizn, przez jakiś czas nie zamkniemy jej, aby komunikować się z naszą społecznością" - poinformowała rodzina zmarłej.



"Maggie chciała, aby ta społeczność wiedziała, ile znaczyliście dla niej przez ostatnie trzy lata. Pomimo życia w Las Vegas z dala od rodziny, wasza miłość i oddanie pomogły jej przezwyciężyć samotność. Wielokrotnie wspominała nam, że nie mogła uwierzyć, jak wszyscy byliście hojni. Naprawdę wywarliście pozytywny wpływ na jej życie i pomogliście jej w bardzo trudnych chwilach. Na koniec rodzina Maggie chciałaby wam z głębi serca podziękować. Wasza troska i hojność były inspirujące i nie moglibyśmy zrobić tego wszystkiego bez was. Mamy nadzieję, że w tym trudnym czasie możecie znaleźć pocieszenie w świadomości, jak ważni byliście dla polepszenia końcówki życia Maggie. Dziękujemy i niech was Bóg błogosławi" - podkreślili biscy aktorki.

Kim była Maggie Peterson?

Amerykańska gwiazda urodziła się 10 stycznia 1941 roku w Greeley (Colorado). Maggie Peterson rozpoczynała swoją karierę jako wokalistka, założyła wraz ze swoimi braćmi zespół Ja-Da Quartet. Zanim grupa się rozpadła, Maggie została zauważona przez reżysera Boba Sweeny'ego i producenta Aarona Rubena.

Debiut w słynnym w USA serialu "The Andy Griffith Show" przyniósł jej ogromną popularność. Wcielała się w Charlene Darling do zakończenia produkcji w 1968 roku. Mogliśmy ją także zobaczyć w "The Bill Dana Show" i "The Danny Thomas Show".

Występowała również w filmach, takich jak: "Angel in My Pocket", "The Queen and I", "The Over-the-Hill Gang", "Love, American Style", "Green Acres", "The Odd Couple", "Pałac gier", "Return to Mayberry" i "Disneyland". Po zakończeniu kariery aktorskiej pracowała m.in. na planie produkcji "Podaj dalej" jako jedna z osób odpowiedzialnych za lokację zdjęć.

Była żoną muzyka jazzowego Gusa Mancuso, który zmarł kilka lat temu.