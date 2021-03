Nie żyje Leon Gast, twórca oscarowego dokumentu "Kiedy byliśmy królami"

W poniedziałek, 8 marca, zmarł nagrodzony Oscarem twórca filmu dokumentalnego "Kiedy byliśmy królami". Informację o śmierci dokumentalisty przekazała jego bliska przyjaciółka i współzałożycielka festiwalu filmowego Woodstock, Meira Blaustein. Leon Gast miał 85 lat.

Leon Gast z nagrodą za całokształt twórczości (2016) /brak /Getty Images

"Był filmowym twórcą gigantem, wspaniałym człowiekiem oraz bardzo bliskim i ukochanym przyjacielem. Jestem wdzięczna losowi, że mogłam go zobaczyć tuż przed śmiercią i powiedzieć mu, jak bardzo go kochaliśmy i ile dla nas znaczył. Żałuję, że nie będzie go z nami jeszcze dłużej" - napisała Blaustein na swoim koncie na portalu społecznościowym Facebook.



Najsłynniejszym dokumentem wyreżyserowany przez Leona Gasta był film "Kiedy byliśmy królami" z 1997 roku. Opowiadał on o legendarnym pojedynku pięściarskim, tzw. "The Rumble in the Jungle" ("Bójka w dżungli"), pomiędzy Muhammadem Alim i George’m Foremanem, do którego doszło w 1974 roku w stolicy Zairu (dzisiejsza Demokratyczna Republika Kongo), Kinszasie.



Zobaczyć w nim można było nie tylko archiwalne nagrania, ale też specjalnie zarejestrowane na potrzeby filmu wywiady z bohaterami tamtych wydarzeń. Dokument Gasta przybliżał stosunki łączące Afroamerykanów z Afrykanami w trakcie walki z rasizmem, jaka rozgorzała w Stanach Zjednoczonych. A także pokazywał ówczesny Zair pod dyktatorskimi rządami Mobutu Sese Seko.

Jak przypomina portal "Variety", Gast odwiedził w 1974 roku Kinszasę, aby zająć się kręceniem materiałów o miejscowym festiwalu muzycznym. Na miejscu zdecydował jednak, że skupi swoją uwagę na pojedynku Aliego z Foremanem.



Do kraju wrócił z ponad 90 tysiącami metrów zarejestrowanej taśmy filmowej. Brakowało mu jednak funduszy na dokończenie filmu. Na drodze do tego stanęły też spory prawne z promotorem bokserskim Donem Kingiem.

Wśród innych filmów dokumentalnych Gasta są również m.in. "Zniszcz mu aparat" z 2010 roku, który opowiada o kulisach zawodu paparazzi na podstawie twórczości fotografa celebrytów, Rona Galella.



Reżyser wrócił też do tematów bokserskich w wyprodukowanym przez siebie dokumencie "The Trials of Muhammad Ali" oraz w ostatnim filmie w swojej karierze reżyserskiej, "Mannym" opowiadającym o bokserze Mannym Pacquiao.