Nie żyje Kris Kristofferson. Legenda kina i muzyki miała 88 lat

"Kris Kristofferson, jeden z najbardziej znanych amerykańskich kompozytorów i piosenkarzy, a także popularny aktor filmowy, zmarł w wieku 88 lat w swym domu, na hawajskiej wyspie Maui" - poinformowała w niedzielę rzeczniczka gwiazdora Ebie McFarland.

Nie podano przyczyny śmierci, ale jak pisze Reuters, wiadomo, że Kristofferson po ukończeniu 70 lat zmagał się z zanikami pamięci.

Kris Kristofferson: Zagrał w kultowych filmach

Kris Kristofferson urodził się 2 czerwca 1936 roku w Brownsville w Teksasie. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1971 roku w produkcji "Ostatni film" Dennisa Hoopera. Pierwszą znaczącą rolę zagrał w obrazie "Alicja już tu nie mieszka" (1974) reżyserii Martina Scorsese, w którym partnerował Ellen Burstyn.

Dwa lata później wspólnie z Barbrą Streisand zagrał w "Narodzinach gwiazdy", trzeciej ekranowej wersji słynnej historii, którą w 2018 roku przywrócił na ekrany Bradley Cooper.



Z kolei w 1978 roku wystąpił w legendarnym "Konwoju" w reżyserii Sama Peckinpaha, w którym grał rolę zbuntowanego kierowcy ciężarówki uciekającego przed lokalnym szeryfem.

Kariera aktorska Kristoffersona załamała się po tym, jak w 1980 roku wystąpił w westernowej epopei "Wrota niebios" Michaela Cimino. Obraz zebrał druzgocące opinie i był gigantyczną porażką w kinach. Doprowadził do tego, że produkujące go studio United Artists zostało przejęte przez wytwórnię MGM.

Pomimo olbrzymiej krytyki Kristofferson zawsze bronił filmu Cimino, który po latach zyskał szacunek u części znawców kina. "Zarówno Michael, jak i jego film zasługiwali na coś lepszego... [zasługiwali] na traktowanie jak dzieło sztuki, a nie jak jakieś nieudane przedsięwzięcie gospodarcze" - mówił gwiazdor w wywiadzie wideo z 2012 roku zamieszczonym jako do domowej wersji filmu wydanej przez Criterion Collection.

Kristofferson wystąpił również w filmach: "Pat Garret i Billy Kid", "Utracona część Kathryn Beck", "Punkt zapłonu", "Nadzieja przychodzi o świcie", "Żywi lub martwi", "Planeta małp" czy trylogii "Blade".

Na ekranie pojawiał się aż do 2018 roku, a ostatnią pozycją w jego filmografii jest dramat "Blaze" Ethana Hawke'a.



Kris Kristofferson: Legenda muzyki

Kristofferson był również legendarnym kompozytorem, autorem tekstów i wykonawcą muzyki folk i country.

Do jego utworów należą m. in. takie piosenki jak "Help Me Make It Through te Night", która zdobyła nagrodę Grammy, "For te Good Times" i "Sunday Mornin' Comin' Down". Był też autorem największego hitu swej ówczesnej przyjaciółki Janis Joplin "Me and Bobby McGee".

W 1985 dołączył do innych artystów muzyki country Waylona Jenningsa, Williego Nelsona i Johnny’ego Casha, tworząc supergrupę The Highwaymen.