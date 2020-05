Nie żyje komik Jerry Stiller, ojciec hollywoodzkiego gwiazdora Bena Stillera

"Z przykrością informuję, że z przyczyn naturalnych zmarł mój ojciec Jerry Stiller. Był wspaniałym tatą, dziadkiem oraz najbardziej oddanym mężem dla Anne, z którą spędzili razem 62 lata. Będzie nam ciebie brakować. Kocham cię, Tato" - napisał 11 maja na Twitterze Ben Stiller, informując o śmierci swojego ojca.

Jerry Stiller z synem Benem Stillerem w 1995 roku /The LIFE Picture Collection /Getty Images

Jerry Stiller miał 92 lata. O jego śmierci poinformował na Twitterze syn, hollywoodzki aktor Ben Stiller.



Jerry Stiller razem ze swoją zmarłą w 2015 roku żoną Anne tworzyli komediowy duet Stiller&Meara. Można ich było zobaczyć razem m.in. w programie "The Ed Sullivan Show", gdzie wcielali się w postaci Hersheya Horowitza i Mary Elizabeth Doyle.

Najsłynniejszą rolą ekranową komika była postać Franka Constanzy, ojca bohatera serialu komediowego "Kroniki Seinfelda" granego przez Jasona Alexandra. Również w roli ojca można było oglądać Jerry’ego Stillera w serialu "Diabli nadali".



Komik osierocił dwoje dzieci: syna Bena oraz córkę Amy, która również jest aktorką.

Jerry Stiller urodził się 8 czerwca 1927 roku. Po raz pierwszy spotkali się z Anne Mearą w 1953 roku w biurze agenta teatralnego. Rok później pobrali się, a Anne dla męża przeszła na judaizm. Oboje występowali w klubach komediowych w Chicago i Nowym Jorku. Do końca lat 50. ubiegłego wieku byli już najpopularniejszą mieszaną parą komików w Stanach.



W 1997 roku Jerry Stiller otrzymał swoją jedyną nominację do nagrody Emmy za rolę Franka Costanzy w serialu "Kroniki Seinfelda". Wśród filmów, w jakich można było go zobaczyć są takie tytuły jak "Port lotniczy ‘75", "Długi postój na Park Avenue", "Lakier do włosów" czy "Zoolander".

Wystąpił też na deskach Broadwayu w hitowym przedstawieniu "The Ritz" z 1975 roku, które rok później przeniesione zostało na duży ekran przez Richarda Lestera w postaci filmu "Elegant".