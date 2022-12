Kirstie Alley pożegnał także jej ekranowy partner i wieloletni przyjaciel John Travolta . W mediach społecznościowych napisał: "Kocham cię. Wiem, że znowu się zobaczymy".

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Kirstie Alley urodziła się 12 stycznia 1951 roku w Wichita, w stanie Kansas. Po ukończeniu liceum przeprowadziła się do Los Angeles, by pracować jako architekt wnętrz. Jej celem było także zgłębienie tajemnic kościoła scjentologicznego, do którego dołączyła w 1979 roku. W 1982 r. zaliczyła swój debiut w filmie "Star Trek II: Gniew Khana". Na małym ekranie zagościła rok później w sitcomie "Masquerade".

Zdjęcie Kirstie Alley, Leonard Nimoy "Star Trek 2: Gniew Khana" / AKPA

Na przestrzeni lat zagrała w wielu serialach, takich jak: "Statek miłości", "Rozpalić Cleveland", "Sekrety Weroniki". Wielką sławę zyskała dzięki udziałowi w "Północ-Południe", który do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych seriali wyemitowanych w Stanach Zjednoczonych.

Fabuła produkcji była osnuta wokół losów i przyjaźni dwóch bohaterów - Orry'ego Maina i George'a Hazarda. Młodzi mężczyźni spotykają się dwadzieścia lat przed wybuchem wojny secesyjnej w Akademii Wojkowej West Point i szybko stają się najlepszymi przyjaciółmi.

W obsadzie "Północ - Południe" znaleźli się oprócz Alley m.in. Patrick Swayze (Orry Main), James Read (George Hazard), Lesley-Ann Dowd (Madeline) i Wendy Kilbourne (Constance).



W 1987 r. dołączyła do obsady sitcomu "Zdrówko". Widzowie ją pokochali. "Iskry latały" - mówił w wywiadzie ekranowy partner Alley, Ted Danson. Losy ich bohaterów przykuwały uwagę widzów przez sześć kolejnych lat.

Zdjęcie Kirstie Alley w 1983 roku / Ron Galella / Getty Images

"I kto to mówi": Romans z szefem

Serca publiczności podbiła również w filmowej trylogii "I kto to mówi" . Zagrała w niej naiwną księgową, która zachodzi w ciążę w wyniku romansu ze swoim szefem. Ponieważ ten nie chce zostawić swej rodziny, kobieta zostaje samotną matką. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi jej grany przez Johna Travoltę James, taksówkarz, który pomógł jej dostać się do szpitala. Mimo mieszanych recenzji, film z 1989 roku okazał się kasowym hitem, zarabiając prawie 300 milionów dolarów na całym świecie. Kolejne dwie części pojawiły się w 1990 i 1993 roku, zyskując jednoznacznie negatywne recenzje.

Zdjęcie "I kto to mówi 3" / AKPA

Z kolei w 1995 roku wystąpiła w popularnej komedii familijnej "Czy to ty, czy to ja?" z bliźniaczkami Olsen w rolach głównych.

Zdjęcie Kirstie Alley, Steve Guttenberg "Czy to ty, czy to ja?" /AKPA

Ostatnio na małym ekranie mogliśmy oglądać ją w "Królowych krzyku". W 2020 roku premierę miał dramat "You Can’t Take My Daughter" gdzie zagrała wraz z Lyndsey Fonsecą ("Nikita").

Kirstie Alley: Burzliwe życie prywatne

Uwagę mediów i widzów zwróciła na siebie jednak nie tyle dzięki swojej filmografii, ale burzliwemu życiu prywatnemu. Życiorysem mogłaby spokojnie obdzielić kilka osób.

W jednym z wywiadów Kirstie Alley opowiedziała, że w 1976 roku uzależniła się od narkotyków i mimo że udało jej się wyjść z nałogu, długo później była nieszczęśliwa, a ciężkie przeżycia zdecydowanie nie polepszały jej sytuacji.

To wszystko miało wpływ na późniejszą otyłość Kirstie Alley, która była jedynym powodem, dla którego media rozpisywały się wtedy o niej. Udział w amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazdami" sprawił, że Kirstie schudła aż 45 kilogramów!

Jakby tego było mało, w tym okresie aktorka zaczęła wbijać szpile i dawać się we znaki kolegom i koleżankom oraz zdradzać sekrety zza kulis produkcji, które rzuciły się cieniem na popularne gwiazdy.

Stwierdziła np., że podczas zdjęć do serialu "Północ - Południe" Patrick Swayze zmagał się z alkoholizmem i na planie był cały czas pijany. Często z tego powodu miało dochodzić do różnych incydentów.

Kilkanaście lat po zakończeniu serialu (w wywiadzie dla ETOnline w 2012 roku) Alley ujawniła jeszcze inny sekret. Podobno aktor zdradzał swoją żonę. Jakby tego było mało, utrzymywała, że Swayze i ona byli w sobie zabójczo zakochani, ale nigdy się ze sobą nie przespali.

Zdjęcie Kirstie Alley, Patrick Swayze ("Północ - południe" / AKPA

Sześć lat później, w 2018 r., przebywając w domu Wielkiego Brata (Alley brała udział w programie "Celebrity Big Brother U.K." wyznała, że lata temu (prawie) miała romans również z... Johnem Travoltą.

Zdjęcie Kirstie Alley w 2018 roku / Karwai Tang/WireImage / Getty Images

Jednak mimo licznych doniesień o romansach Alley nie zaznała szczęścia w miłości. Z pierwszym mężem rozwiodła się po siedmiu latach. W 1983 poślubiła aktora Parkera Stevensona. Ma z nim dwójkę dzieci - syna Williama i córkę Lillie. W grudniu 1997 roku ich 14-letnie małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Kolejne związki także były nieudane, a aktorka okupiła je depresją i nadprogramowymi kilogramami.



Kirstie Alley: Osobista tragedia

Kolejną tragedią w życiu aktorki był głośny wypadek. W 2019 roku kobieta, która pod wpływem alkoholu kilkadziesiąt lat wcześniej potrąciła ze skutkiem śmiertelnym matkę Kirstie Alley, Lilliane Maxine, wyznała, że pragnie, aby aktorka jej wybaczyła.



"Rozumiem, że Kirstie nie ma ochoty ze mną rozmawiać" - powiedziała sprawczyni, która od lat jest trzeźwa. - "Jeżeli jednak zmieni zdanie, to chciałabym powiedzieć jej, jak bardzo mi przykro, z powodu tego, co się stało tej nocy i za ból, jaki im zadałam".

Zdjęcie Kirstie Alley / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Kirstie nie chciała spotkać się z kobietą. Po latach trudnych przejść i radzeniu sobie z traumą po tragicznym wydarzeniu, aktorka w mediach społecznościowych tępiła pijanych kierowców i brała udział w akcjach, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Kirstie Alley angażowała się również w sprawy polityczne. W mediach społecznościowych szczerze pisała o swoich poglądach, przez co często narażała się swoim fanom.