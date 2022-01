5 stycznia 2022 roku światowe media obiegła wstrząsająca informacja. Agencja Landscape Entertainment poinformowała o tragicznym w skutkach wypadku, w wyniku którego zginęła 29-letnia aktorka, Kim Mi-soo. Ciało modelki zostało znalezione w kałuży krwi pod hotelem w Sapporo, w którym przebywała.

Musimy podzielić się niezwykle bolesną i smutną wiadomością. Aktorka Kim Mi-soo niespodziewanie odeszła od nas 5 stycznia przekazała agencja w oświadczeniu.

Przyczyny i okoliczności śmierci Kim nie są jeszcze znane. Sprawę bada lokalna policja. Wiadomo jedynie, że na 22. piętrze hotelu znajdował się pokój 29-latki. To z niego kobieta najprawdopodobniej wypadła. Agencja Landsdcape Entertainment apeluje jednak, aby powstrzymać się od plotek i domysłów na temat zgonu aktorki.

Szczerze prosimy o powstrzymanie się od dzielenia się plotkami lub spekulacyjnymi doniesieniami, aby zszokowana i zasmucona rodzina mogła z szacunkiem pożegnać zmarłą aktorkę przekazano.

Pogrzeb Kim Mi-soo będzie miał charakter prywatny. W oświadczeniu agencja przekazała, że rodzina jest mocno wstrząśnięta wiadomością o tragicznej śmierci bliskiej im osoby.

Kim Mi-soo: Kariera

Kim Mi-soo rozpoczynała swoją karierę w 2018 roku od niewielkiej roli w koreańskiej produkcji telewizyjnej. W zeszłym roku zagrała swoją pierwszą większą rolę, gdy wcieliła się w drugoplanową postać w filmie "Hi Bye, Mama!". Następnie zaangażowano ją do serialu wyprodukowanego przez Netflixa pt. "The School Nurse Files". To produkcja, która opowiada o pielęgniarce z niezwykłymi zdolnościami, która chroni bliskich przed potworami widocznymi tylko przez nią.

Wystąpiła także w produkcji Disney+ pt. "Przebiśnieg". Koreańska aktorka zagrała jedną z drugoplanowych ról w tym dramacie politycznym, który opowiada o działaniach ruchu demokratycznego w Korei Południowej w 1987 roku. Była także modelką.

Kim Mi-soo zmarła 5 stycznia 2022 roku. Miała zaledwie 29 lat. Przyczyny i okoliczności jej śmierci nie są jeszcze znane.