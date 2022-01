Nie żyje Kathryn Kates. Gwiazda serialu "Seinfeld" miała 73 lata

Kathryn Kates: Kariera

Kathryn Kates dla wielu widzów jest znana z serialu komediowego "Seinfeld", przede wszystkim z odcinków "The Dinner Party" oraz "The [Marble] Rye". Na przestrzeni lat zagrała również w takich produkcjach jak "Matlock", "Potyczki Amy", "Prawo i porządek: sekcja specjalna", "Lizzie McGuire", "Orange is the New Black" (grała matkę Larry’ego Blooma granego przez Jasona Biggsa) oraz "Uwikłana", gdzie zagrała u boku Jennifer Lopez. Wcieliła się w postać Angie DeCarlo w filmie "Wszyscy święci New Jersey", prequelu serialu "Rodzina Soprano".



Ostatnią produkcją z jej udziałem jest pełnometrażowy obraz "Maybe There’s a Tree".

Zdjęcie Kathryn Kates w serialu "Orange is the New Black" / Netflix / materiały prasowe

Katheyn Kates: Nie tylko aktorka

Kathryn Kates odnosiła też sukcesy jako aktorka teatralna. Wraz z grupą innych aktorów założyła The Colony Theatre, który zaliczany jest do grona najbardziej znaczących teatrów w Stanach Zjednoczonych.



Kathryn Kates: Przegrała walkę z rakiem

Kathryn Kates zmarła po długiej i trudnej walce z rakiem 22 stycznia 2022 roku. Menadżer aktorki Bob McGowan w wiadomości przekazanej portalowi "People" napisał, "że przez cały czas, kiedy chorowała, nigdy nie narzekała". Uroczystości upamiętniające aktorkę zaplanowane są na wiosnę.