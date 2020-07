John Saxon, najbardziej znany z ról w filmach "Wejście smoka" oraz "Koszmar z ulicy Wiązów", nie żyje. Aktor zmarł 25 lipca 2020 roku. Miał 83 lata.

John Saxon i Bruce Lee na planie filmu "Wejście smoka" (1973) /Stanley Bielecki Movie Collection /Getty Images

John Saxon w filmie "Koszmar z ulicy Wiązów" (1984), pierwszej opowieści o Freddym Kruegerze, wcielił się w porucznika Donalda Thompsona, tatę Nancy (Heather Langenkamp). Kinomani zapewne zapamiętali również jego kreację w kultowej produkcji "Wejście smoka" (1973).

O śmierci aktora poinformowała jego żona. Jej oświadczenie opublikował między innymi branżowy magazyn "The Hollywood Reporter". John Saxon zmarł na skutek komplikacji po zapaleniu płuc.

Pochodził z rodziny włosko-amerykańskiej. Urodził się 5 sierpnia 1936 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Studiował w brooklińskiej New Utrecht High School, którą ukończył w 1953 roku. Równocześnie uczęszczał do słynnego Actor's Studio. Pracował także jako model i właśnie te zdjęcia zwróciły uwagę "łowcy talentów" Henry Wilsona, który zaproponował go wytwórni Universal.

Na dużym ekranie zadebiutował w 1954 roku. Cztery lata później zdobył Złotego Globa w kategorii "najlepsza wschodząca gwiazda", za rolę w komedii "This Happy Feeling".

Drugą nominację do tej nagrody otrzymał w 1967 roku za rolę w westernie "Appaloosa", w którym zagrał u boku Marlona Brando.



Jego kariera trwała ponad 60 lat. John Saxon zagrał w ponad 190 produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Do historii kina przeszła przede wszystkim jego rola w słynnym horrorze Wesa Cravena "Koszmar z ulicy Wiązów" (1984).



Zdjęcie John Saxon i Jim Kelly w filmie "Wejście smoka" (1973) / Silver Screen Collection / Getty Images

W kultowym filmie "Wejście smoka" (1973) pojawił się o boku legendy Bruce'a Lee, gdzie zaprezentował swe umiejętności w sztukach walki.



John Paxon często grywał w westernach i horrorach. Ma na swym koncie role w takich filmach, jak "Nie do przebaczenia", "Apokalipsa kanibali", "Nowy koszmar Wesa Cravena", "Moja mama jest wilkołakiem", "Dynastia".

Zdjęcie John Saxon w filmie "Winchester 73" / NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images