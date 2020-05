Nie żyje John Patrick Mahon

We wtorek, 19 maja, w swoim domu w Los Angeles zmarł John Patrick Mahon - reżyser teatralny, scenarzysta oraz aktor. Wystąpił m.in. w "Tajemnicach Los Angeles", gdzie wcielił się w postać szefa policji, oraz "Zodiaku".

Jak podają media, John Patrick Mahon zmarł z przyczyn naturalnych. Miał 82 lata.

Lista głośnych filmów, w których można było zobaczyć Johna Patricka Mahona jest długa. Aktor najczęściej pojawiał się w rolach drugo- i trzecioplanowych. Debiutował u samego Williama Friedkina w legendarnym "Egzorcyście". Można było go również zobaczyć w filmach: "Armageddon", "Prezydent - miłość w Białym Domu" i w kultowych serialach, takich jak m.in. "Kojak", "Nieustraszony", "MacGyver", Słoneczny patrol", "Dallas" czy "Z archiwum X".

Mahon występował również na Broadwayu m.in. w sztuce "Ryszard III" u boku Ala Pacino. W 1971 roku stowarzyszenie New York Drama Critics nominowało go w kategorii "aktor roku" za rolę ojca Hanleya w sztuce "Nobody Hears a Broken Drum".

Jako reżyser teatralny Mahon pracował nad nowojorskimi przedstawieniami "Hair", "Camelot", "Kto się boi Virginii Woolf" czy "Lot nad kukułczym gniazdem". Nagrodę dla najlepszego reżysera przyniósł mu spektakl "That Championship Season" z 1974 roku na podstawie sztuki Jasona Millera.

Mahon urodził się 2 maja 1938 roku w Scranton w stanie Pensylwania. W wieku 12 lat przeszedł chorobę Heinego-Mediny, wskutek czego nigdy nie odzyskał pełni władzy w lewej ręce. Miał dwoje dzieci - Katherine Elizabeth Ann oraz Josepha Patricka Mahona.