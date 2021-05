Nie żyje Joe Lara

Nie żyje amerykański aktor, producent filmowy i piosenkarz Joe Lara. Zginął w tragicznych okolicznościach. Miał 58 lat.

Joe Lara stracił życie w sobotę, 29 maja, w katastrofie lotniczej. Prywatny odrzutowiec, którym podróżował z żoną oraz piątką innych pasażerów, zatopił się w jeziorze tuż po starcie z lotniska w mieście Smyrna w stanie Tennessee. Podczas konferencji prasowej kapitan ekipy ratunkowej Joshua Sanders przekazał informację, że nikt nie przeżył zdarzenia.

Joe Lara urodził się 2 października 1962 roku w San Diego. Dostrzeżony w pizzerii przez agenta modeli, gdy ukończył osiemnaście lat, rozpoczął karierę na wybiegu w Mediolanie. Pracował w kampaniach reklamowych Giorgio Armaniego, Pierre Cardina, Gianniego Versace, brał udział w sesjach dla magazynów magazynach "Muscle & Fitness" czy "Vogue" i wielu innych międzynarodowych publikacji i projektantów.



Następnie został przyjęty do prestiżowej Sal Dano Actor's Workshop w Los Angeles, gdzie studiował aktorstwo. Jednocześnie dorabiał jako asystent fotografa.



Po raz pierwszy w roli aktorskiej pojawił się w wojennym filmie sci-fi "Nocne wojny". Podczas castingu do głównej roli Tarzana pokonał ponad 1500 kandydatów i był osiemnastym w historii kina słynnym królem dżungli i władcą małp w sensacyjno-przygodowym filmie telewizyjnym CBS "Tarzan na Manhattanie" (1989) z udziałem Tony'ego Curtisa i Jana-Michaela Vincenta.

Na ekranie grał potem przeważnie w filmach sensacyjnych klasy C, realizowanych w Stany Zjednoczone, Filipinach, Bułgarii, Rosji, Czechach, Afryce i Meksyku.

W 1996 roku powrócił na mały ekran jako Tarzan w serialu "Nowe przygody Tarzana", którego był także producentem.



Poza tym wystąpił również w takich filmach, jak "Amerykański cyborg", "Ostateczna rozgrywka" czy "Operacja Delta Force".

W 2002 roku rozpoczął karierę jako piosenkarz muzyki country, a trzy lata później ukazała się płyta "The Cry of Freedom" z jego kompozycjami, m.in. "Cry Of Freedom", "We Made Love", "No Mans Land", "Youll's Be My Baby Tonight", "Find My Way" i "Sabrina".



W 2018 r. wziął ślub z Gwen Shamblin Larą, guru chrześcijańskiego programu odchudzania. Założyła nawet własny kościół Remnant Fellowship Church.

Odtwórca roli Tarzana był licencjonowanym pilotem oraz nurkiem. Osierocił córkę.