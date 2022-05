Joanna Barnes: Kim była?

Joanna Barnes urodziła się 15 listopada 1934 roku. Choć przez lata pojawiła się w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych, nie zapomniała o innej swojej pasji - pisaniu. Barnes ukończyła anglistykę na Smith College. W ciągu swojej kariery wydała kilka książek ("Starting from Scratch", "The Deceivers", "Who is Carla Hart", "Pastora", "Silverwood") i była publicystką wielu gazet, w tym Los Angeles Times.

W 1973 roku w jednym w wywiadów wyznała, dlaczego mimo rozwijającej się kariery filmowej, nadal zajmuje się pisaniem powieści oraz recenzji.

"To coś co robię samodzielnie. Z aktorstwem jest tak, że jeżeli otrzymasz Oscara lub Emmy, to musisz podziękować dosłownie wszystkim. Jeżeli piszesz książkę - wszystko zawdzięczasz sobie".

Joanna Barens: Kariera filmowa

Debiutem Joanny Barnes był epizod w odcinku serialu "Ford Theatre" zatytułowanym "The Man Who Beat Lupo". Później aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak "77 Sunset Strip". "Maverick", "Have Gun - Will Travel", "Richard Diamond. Private Detective".

Do jej najważniejszych kreacji filmowych należała rola Glorii Upson w filmie "Ciotka Mame" (za którą została nagrodzona Złotym Globem) oraz Claudii Marius w "Spartakusie" (1960). W 1961 roku zagrała w filmie "Rodzice, miejcie się na baczności". Pojawiła się także w remake’u produkcji - komedii familijnej "Nie wierzcie bliźniaczkom" z 1998 roku. Wcieliła się w postać Vicky Blake.

Wielu fanom jest również znana z westernów. W pamięci wielu widzów zapisała się rolą Loli w "Wozie pancernym" u boku Johna Wayne’a i Kirka Douglasa.

Zdjęcie James Garner, Jonna Barnes / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content / Getty Images

Joanna Barnes: Śmierć

Joanna Barnes zmarła 29 kwietnia 2022 roku po długiej chorobie w wieku 87 lat. Niektóre media podają, że w chwili śmierci miała 89 lat. O jej śmierci poinformował New York Post, a informacje potwierdziła w wywiadzie Sally Jackson, jej przyjaciółka.

