Nie żyje japońska aktorka Sei Ashina, znana m.in. z występu w filmie "Jedwab" Françoisa Girarda. Miała zaledwie 36 lat.

Sei Ashina (22.11.1983 - 14.09.2020) /Album Online /East News

Tokijska policja potwierdziła doniesienia japońskich mediów, zgodnie z którymi 14 sierpnia Ashina miała popełnić samobójstwo w swoim mieszkaniu.Jej ciało zostało znalezione przez brata, po tym jak przestała odpowiadać na wiadomości i telefony.

Ne znaleziono żadnego listu i jak dotąd nie przedstawiono jeszcze motywu samobójstwa.

Śmierć Ashiny to kolejne z serii zagadkowych samobójstw znanych japońskich gwiazd. W tym roku podobny sposób odeszli: aktor Haruma Miura - w lipcu i gwiazda reality show Hana Kimura - w maju.

USei Ashina urodziła się w 1983 roku w prefekturze Fukushima jako Igarashi Aya. Do Tokio przyjechała jako nastolatka i wkrótce rozpoczęła pracę jako modelka. Jako aktorka zadebiutowała w 2002 r. w serialu "The Tail of Happiness".



W 2007 roku, pokonując prawie 800 innych kandydatek, została obsadzona w jednej z głównych ról w dramacie historycznym Françoisa Girarda "Jedwab", koprodukcji japońsko-kanadyjsko-włoskiej. Zagrała u boku takich gwiazd, jak Michael Pitt, Keira Knightley i Alfred Molina.

Wideo "Jedwab": Official Trailer

Trzy lata później zagrała główną rolę w dramacie Kazuya Konaka "Nanase futatabi" (2010).

W ostatnim czasie pojawiała się w popularnym serialu telewizyjnym telewizji Asahi "Aibô".

Była również aktorką dubbingową, użyczała głosu postaci Emily Thorne w japońskojęzycznej wersji serialu "Revenge".