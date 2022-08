Irena Morawska, znana polska dziennikarka, pisarka, reporterka i scenarzystka odeszła we wtorek nad ranem. O jej śmierci poinformował we wzruszającym wpisie Mariusz Szczygieł.



Irena Morawska nie żyje. Wzruszające pożegnanie Mariusza Szczygła

"Była światłem" - powiedział ktoś, kto widział ją tylko raz w życiu. W marcu 1990 roku poznała nas Hanna Krall i zakochałem się w Irenie Morawskiej od pierwszego wejrzenia" - rozpoczął swój post dziennikarz. - "Pracowaliśmy w pierwszym składzie działu reportażu 'Gazety Wyborczej'".

"O Irenie jako reporterce pisałem w obu antologiach reportażu, jakie stworzyłem. Tutaj - o Irenie jako siostrze. Bo dzięki niej miałem siostrę (w pierwszym roku naszej relacji oznajmiła mi, że jestem jej bratem). Dzięki niej i Jurkowi poznałem ich przyjaciela Herlinga-Grudzińskiego i mogłem gościć w jego domu. Dzięki niej wiedziałem, czym mam karmić kota (Irena swoje kochała, a inne lubiła tak, że pewnej kioskarce na Wybrzeżu wysyłała regularnie pieniądze, żeby karmiła bezdomne koty w okolicy)" - kontynuował wpis Mariusz Szczygieł.

"Fascynowało nas zawsze, co Morawska nowego usłyszała. Ukułem anegdotę, że jeśli Irena jedzie do księgowej, oskarżonej o manko w upadającym pegeerze, to okaże się, że oskarżona nazywa się Zofia Strata. Jeśli ma pisać o chłopie, który znalazł milion na drodze - na pewno nazywa się Marian Radosny. To się przydarzało tylko Irenie. W 1999 roku odeszła z gazety i razem z mężem Jurkiem Morawskim tworzyła seriale dokumentalne dla telewizji - 'Serce z węgla' czy 'Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym'. Autentyczność tych dokumentów brała się na pewno z tego, że Irena nawiązywała rewelacyjny kontakt ze swoimi bohaterami" - zapewnił dziennikarz.

"Irena i Jurek Morawscy to najbardziej szczerzy ludzie na świecie. Jeśli tylko powiedziałem, że smakuje mi u nich jakiś włoski ser, już go miałem zapakowany do domu. Jeśli zachwyciłem się lampą na stole, po kolacji ją dostawałem. Pamiętam, jak zasmucili się, że nie zrobiłem prawa jazdy. 'Bo mamy - mówiła Irena - taki fajny samochód, który miał być dla ciebie...'. I wszystko to bez ostentacji, z czystego uczucia. Pisząc to, piję na cześć dzisiaj zmarłej Ireny białe wino. Byłaby zachwycona, że akurat jedyne, które mam w lodówce to białe morawskie" - podsumował.

"W dziale reportażu GW na tablicy wiszą zdjęcia naszych reporterów, którzy odeszli na zawsze. Tak się składa, że to same kobiety: Beata Pawlak, Teresa Torańska, Lidia Ostałowska, Bożena Aksamit. Dzisiaj może ktoś, kto akurat nie pracuje zdalnie, przyklei kolejne zdjęcie: Irena Morawska" - napisała z kolei Katarzyna Surmiak-Domańska.

"Irena Morawska - jasność, uśmiech, życzliwość, skromność, troska o innych, świetne reporterskie ucho, znakomite pióro. Byliśmy umówieni, aby pogadać o Lidce Ostałowskiej. Nie zdążyliśmy. Coraz mniejszy ten nasz dział reportażu. Żegnaj Ireno. Jurku, myślę o Tobie" - dodał Wojciech Tochman.

Irena Morawska: Biografia

Irena Morawska urodziła się 14 czerwca 1954 roku w Ciechanowie. Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczęła w latach 80. ubiegłego stulecia, pisząc na łamach czasopisma "Nowa wieś" pod pseudonimem Agnieszka Neyk.

Od 1990 do 1999 roku związana była z "Gazetą Wyborczą", gdzie zajmowała się głównie tematyką społeczną. Od 2000 roku wspólnie ze swoim mężem Jerzy Morawskim zajmowała się realizacją filmów i seriali dokumentalnych. Wśród najsłynniejszych tytułów jej autorstwa należy wymienić m.in. "Balladę o lekkim zabarwieniu erotycznym", "Serce z węgla", "Czekając na sobotę" czy "Czas wojowników". Irena Morawska była także autorką scenariusza do popularnej telenoweli dokumentalnej "Chłopaki do wzięcia".