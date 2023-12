Ryan O'Neal nie żyje. Gwiazdor "Love Story" miał 82 lata

Ryan O'Neal zmarł 8 grudnia w wieku 82 lat. Aktor od dawna chorował. W 2001 roku zdiagnozowano u niego przewlekłą białaczkę, a w 2012 roku raka prostaty.

O śmierci legendarnego hollywoodzkiego aktora, który zagrał w tak kultowych dziś filmach, jak "Love Story" , "Papierowy Księżyc" czy "Barry Lyndon" poinformował w mediach społecznościowych jego syn Patrick.



"To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałem napisać. Mój tata odszedł dzisiaj. Do ostatnich chwil miał u boku kochających ludzi, którzy dbali o niego tak, jak on dbał o nas. To bardzo trudny moment dla mojej żony Summer i dla mnie, ale podzielę się pewnymi uczuciami, aby dać wam wyobrażenie o tym, jak wspaniałym był mężczyzną" - napisał na Instagramie.

"Mój ojciec Ryan O’Neal zawsze był moim bohaterem. Podziwiałem go" - dodał.

Jak donosi magazyn "The Hollywood Reporter", kolejnego dnia głos zabrała córka aktora, Tatum O'Neal . Przypomnijmy, że to również aktorka - jej kariera rozpoczęła się od filmu "Papierowy Księżyc" , w którym zagrała u boku ojca. Miała wtedy 11 lat i za tę kreację Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła ją Oscarem.

"Uczucie, które najbardziej kojarzy mi się ze zdobyciem Oscara, to wszechogarniający smutek i poczucie odrzucenia przez rodziców" - przyznawała we wspomnieniach.



Ryan O'Neal i Tatum O'Neal: Burzliwa relacja

Nie jest tajemnicą, że relacja pomiędzy ojcem i córką była dość "burzliwa" i napięta. Aktorka obwiniała ojca o to, że w dzieciństwie podawał jej różne używki, przez które wpadła w nałóg, znalazła się na odwyku i miała depresję. Tatum uważała ponadto, że ojciec był zazdrosny o jej Oscara.



Ryan O'Neal przyznał po latach, że być może nigdy nie nadawał się do roli jej ojca.

Para nie widziała się przez wiele lat. W marcu 2023 roku Tatum O'Neal wyznała, że ponownie nawiązała kontakt z ojcem, planują się spotkać i spróbować naprawić swoje relacje. Być może na jej decyzję miała wpływ choroba ojca.

"To niesamowity człowiek i bardzo za nim tęsknię. Nie chcę, żeby umarł. Kocham go. Kocham mojego tatę. To znaczy, miałam trudne życie z tatą, ale nadal go kocham" - powiedziała wówczas.

"Odczuwam wielki smutek po śmierci mojego ojca"

"Odczuwam wielki smutek po śmierci mojego ojca" - napisała Tatum po śmierci Ryana O'Neala w specjalnym oświadczeniu.

"Był dla mnie całym światem. Bardzo go kochałam i wiem, że on mnie też. Będę za nim tęsknić już zawsze i jestem bardzo szczęśliwa, że rozstaliśmy się w dobrych stosunkach" - dodała.