Przyszły gwiazdor wczesne dzieciństwo spędził w wiosce leżącej pośród meksykańskiej dżungli. W wieku 10 lat przeniósł się do Mexico City. Zadebiutował na dużym ekranie w 1970 r. w filmie przygodowym "The Bridge in the Jungle" u boku Johna Hustona . Z Hustonem, tyle że w roli reżysera, spotkał się też na planie dramatu psychologicznego "Pod wulkanem".