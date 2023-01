Nie żyje Earl Boen. Do historii przeszedł za sprawą jednej roli

Earl Boen: Pamiętna rola w serii "Terminator"

Earl Boen wcielił się w "Terminatorze" w doktora Petera Silbermana, cynicznego psychologa, który początkowo nie wierzy w ostrzeżenia Sary Connor (w tej roli Linda Hamilton ) i Kyle'a Reese'a ( Michael Biehn ) o tytułowym podróżującym w czasie cyborgu.

Reklama

Zdjęcie Linda Hamilton i Earl Boen w scenie z filmu "Terminator 2: Dzień sądu" / CBS / Getty Images

Obok Arnolda Schwarzeneggera , jest jedynym aktorem, który zagrał we wszystkich trzech pierwszych filmach słynnej serii: "Terminator" (1984), "Terminator 2: Dzień sądu" (1991) i "Terminator 3: Bunt maszyn" (2003). Ponadto powtórzył tę rolę w filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie" z 2019 roku.

Wideo "The Terminator" (1984): Official Trailer

Boen pojawił się także w takich hitach, jak: "Moja macocha jest kosmitką", "Być albo nie być", "Obcy przybysze" czy "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" .



Wycofał się z aktorstwa ekranowego w 2003 roku, ale pozostał aktywny zawodowo, podkładając głos w grach wideo, m.in. w "Call of Duty", "World of Warcraft" i "Tales of Monkey Island".

Choć rodzina nie podała bezpośredniej przyczyny śmierci Boena, wiadomo, że jesienią 2022 roku zdiagnozowano u niego raka płuc.