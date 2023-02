Cody Longo: Kariera

Urodziny 4 marca 1988 roku Cody Longo, urodził się w artystycznej rodzinie. Już jako dziecko wiedział, że swoją przyszłość zwiąże z aktorstwem i muzyką. W młodym wieku nauczył się gry na pianinie oraz zaczął występować na deskach teatrów. Po ukończeniu szkoły przeprowadził się do Los Angeles, gdzie rozwijał swoją karierę równocześnie studiując aktorstwo i psychologię.

Na ekranie po raz pierwszy pojawił się w 2006 roku. Początkowo występował w epizodach, z czasem otrzymywał coraz większe role. Popularność zyskał dzięki rolom w filmach "Ball Don't Lie" oraz "Fame". Aktor występował również w programach "Make It or Break It" oraz "Hollywood Heights", w którym Longo grał rolę Eddiego Durana przez 78 odcinków. Pojawił się również w kultowej telenoweli "Dni naszego życia", serialu z serii "CSI" czy "Nashville".

Reklama

Nie żyje Cody Longo

Zdjęcie Cody Longo / Jonathan Leibson / Getty Images

O śmierci aktora poinformował portal TMZ. Według informacji tabloidu jego żona, Stephanie Nicole Clark, nie mogąc się skontaktować z mężem poprosiła o pomoc policję. "Członek rodziny powiedział TMZ, że ciało Cody'ego zostało znalezione w środę w łóżku w rezydencji w Austin w Teksasie. Powiedziano nam, że żona Longo, Stephanie, była w pracy w lokalnym studiu tańca i poczuła niepokój, gdy nie mogła się z nim skontaktować, więc poprosiła policję, aby poszła i sprawdziła, co z nim" - podał portal TMZ.

Funkcjonariusze musieli siłą dostać się do domu gwiazdorskiej pary. Na miejscu znaleźli ciało aktora. Jego życia nie dało się już uratować. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci Cody'ego Longo. Media informują, że aktor od lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Chociaż latem ubiegłego roku podał się leczeniu, to rodzina podejrzewała, że znowu zaczął pić. Co więcej, w 2020 roku Longo został aresztowany za napaść na dziecko. Sprawa zakończyła się ugodą. W tym samym roku trafił do aresztu za przemoc domową wobec żony.

Cody Longo: Bliscy żegnają zmarłego aktora

Zdjęcie Cody Longo / Getty Images

W rozmowie z TMZ kobieta powiedziała, że Cody był dobrym mężem i wspaniałym ojcem. "Cody był całym naszym światem. Dzieci i ja jesteśmy zdruzgotani. Był najlepszym tatą i najlepszym ojcem. Zawsze i na zawsze będziemy za Tobą tęsknić i Cię kochać" - przyznała Stephanie Nicole Clark. 34-letni Longo osierocił troje dzieci.

"Cody był drogim przyjacielem przez ponad dekadę, zanim stał się klientem. Moje serce pęka dla jego pięknej rodziny. Zrobił sobie trochę przerwy od aktorstwa, aby zająć się muzyką i spędzić więcej czasu z rodziną w Nashville, ale utrzymywaliśmy regularny kontakt i był podekscytowany powrotem do aktorstwa w tym roku. Cody był lojalną, kochającą i utalentowaną osobą i będzie mi go bardzo brakowało" - powiedział Alex Gittelson, przedstawiciel Longo.