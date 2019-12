Francuska aktorka Claudine Auger, dziewczyna Bonda w filmie "Operacja Piorun" (1965), zmarła w wieku 78 lat.

Claudine Auger na planie filmu "Operacja Piorun" /Silver Screen Collection /Getty Images

Aktorską karierę Auger rozpoczęła w 1958 roku od występu w filmie "Christine", w którym główne role grali Romy Schneider i Alain Delon. Kolejny ekranowy występ zaliczyła dwa lata później w głośnym obrazie Jeana Cocteau "Testament Orfeusza".

Zdjęcie 18-letnia Claudine Auger (L) podczas konkursu Miss World w 1958 roku / Central Press / Getty Images

Reklama

Zanim jednak zobaczyliśmy ją na kinowym ekranie, Auger pracowała - z sukcesami - jako modelka; w 1958 roku została Miss Francji.



Międzynarodową popularność przyniosła jej dopiero rola femme fatale w czwartym filmie o przygodach Jamesa Bonda "Operacja Piorun", w którym partnerowała na ekranie Seanowi Connery'emu.

Auger była pierwszą francuską aktorką, która dostąpiła zaszczytu występu w filmie o agencie 007, na długo zanim u boku Bonda oglądaliśmy jej rodaczki: Leę Seydoux, Sophie Marceau, Evę Green i Carole Bouquet.

"Operacja Piorun" była pierwszym filmem, w którym agentowi 007 przyszło przeżywać podwodne przygody. Budżet przekraczający 5,6 milionów dolarów pochłonęły przede wszystkim niezwykle spektakularne podwodne zdjęcia, a także unikalne gadżety z laboratorium "Q".



Zdjęcie Sean Connery i Claudine Auger w filmie "Operacja Piorun" / Danjaq/Eon/Ua/Kobal/REX / Getty Images

Pierwotnie w rolę dziewczyny Bonda, Domino, miała wcielić się Julie Christie, w efekcie jednak zagrała ją była Miss Francji; Claudine Auger posiadała niezbędne walory do tej pełnej zmysłowości kreacji.



Zdjęcie Sean Connery i Claudine Auger w filmie "Operacja Piorun" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Akcja "Operacji Piorun" koncentrowała się wokół tajemniczej organizacji WIDMO, która potrzebuje pieniędzy i opracowuje diaboliczny plan, by zmusić Brytyjczyków do zapłacenia okupu. Zostaje uprowadzony bombowiec z dwoma głowicami nuklearnymi na pokładzie. Jeśli rząd nie dostarczy porywaczom diamentów wartych 100 milionów funtów, bomby zostaną zdetonowane. Wszyscy agenci "00" zostają zaangażowani, by zapobiec nieszczęściu, lecz tylko James Bond wpada na ślad skradzionej broni i trafia do siedziby Emilio Largo z basenem pełnym rekinów. W willi poznaje piękną Domino.



Wideo Sean Connery and Claudine Auger scuba diving, and on the beach [Thunderball]

Domino miała być początkowo Włoszką, jednak Auger olśniła producentów Bonda na tyle, że zmienili scenariusz i w filmie dziewczyna Bonda miała francuskie pochodzenie. Mimo iż Auger pobierała przed występem w filmie intensywne lekcje języka angielskiego, w obrazie ostatecznie słyszymy głos Nikki van der Zyl.

Zdjęcie Claudine Auger podczas sesji zdjęciowej promującej "Operację Piorun" / Daily Express/Hulton Archive / Getty Images

Bezpośrednim efektem roli w "Operacji Piorun" była dla Auger... rozkładówka w "Playboyu".



Po występie w "Operacji Piorun" dopadła Auger klątwa dziewczyny Bonda - nigdy już nie zagrała roli, która przyćmiłaby jej kreację u boku agenta 007. Mogliśmy ją jeszcze oglądać w thrillerze "Agent o dwóch twarzach", który wyreżyserował twórca "Operacji Piorun" Terence Young; pojawiła się także w brytyjskim serialu "Pamiętniki Sherlocka Holmesa".

Auger wystąpiła również w wielu filmach francuskiego reżysera Jacquesa Deraya: "Motyl na ramieniu", “L’homme de Marrakech" oraz “Un peu de soleil dans l’eau froide".

Zdjęcie Claudine Auger na festiwalu filmowym w Cannes w 2009 roku / Tony Barson Archive/WireImage / Getty Images

Auger dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym wybrankiem był Pierre Gaspard-Huit, w którego filmie "Christine" zaliczyła kinowy debiut. Auger miała wtedy zaledwie 18 lat, jej mąż - 43. Drugi raz Francuzka wyszła za mąż w latach 80. XX wieku za brytyjskiego biznesmena Petera Brenta.