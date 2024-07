Bob Newhart nie żyje. Komik miał 94 lata

Nie żyje znany komik Bob Newhart. O jego śmierci poinformował Jerry Digney, współpracownik artysty. Artysta zmarł 18 lipca w Los Angeles po krótkiej chorobie.

Na profilu Newharta na Facebooku pojawił się również wpis rodziny na temat odejścia aktora.

"Nasz ojciec zmarł dziś rano w otoczeniu rodziny. Dołączył do naszej mamy i wszystkich przyjaciół, którzy na niego czekali. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia. Był bardzo kochany przez wszystkich, ale przede wszystkim przez jego dzieci i wnuki. Rodzina Newhartów" - brzmi wpis.

Bob Newhart: Komik i aktor

George Robert Newhart urodził się 5 września 1929 roku w Oak Park w stanie Illinois.

Zasłynął dzięki albumowi komediowemu z lat 60. XX wieku "The Button-Down Mind of Bob Newhart". Jak informuje "Rzeczpospolita", był to "fenomen tamtych czasów, jeden z najlepiej sprzedających się albumów roku, który był wielokrotnym zdobywcą nagrody Grammy".

Bob Newhart miał swoje telewizyjne show "The Bob Newhart Show" i "Newhart". Można było go oglądać również w takich produkcjach, jak "Legalna blondynka", "Gotowe na wszystko", "Teoria wielkiego podrywu", "Ostry dyżur", "Szefowie wrogowie" czy "Młody Sheldon".

Pierwszą nagrodę Emmy Newhart zdobył w 2013 roku, za sprawą gościnnej roli w "Teorii wielkiego podrywu". Wystąpił w sześciu odcinkach popularnego serialu komediowego. W kolejnych latach Newhart zdobył jeszcze nominację do nagrody Emmy za rolę bibliotekarza tracącego wzrok w "Ostrym dyżurze" (2004) oraz za kreację Judsona w filmie telewizyjnym "Bibliotekarz III: Klątwa kielicha Judasza" (2009).



Bob Newhart nigdy nie przeszedł na emeryturę, do końca życia występował w telewizji.

W ostatnich latach można było go podziwiać w "Młodym Sheldonie", serialowym spin-offie "Teorii wielkiego podrywu".