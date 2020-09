Nie żyje autor projektu słynnego DeLoreana z „Powrotu do przyszłości”

W poniedziałek 21 września, w dniu swoich 83. urodzin, zmarł Ron Cobb. Projektant i rysownik, którego prace wywarły znaczący wpływ na ostateczny wygląd takich filmów jak „Powrót do przyszłości”, „Gwiezdne wojny” czy „Obcy”. To właśnie on zaprojektował filmowy wygląd samochodu DeLorean przystosowanego do podróży w czasie w filmie Roberta Zemeckisa. Przyczyną śmierci było otępienie z ciałami Lewy’ego.

Rona Cobba pożegnało m.in. oficjalne konto Sagi "Gwiezdne wojny". Do nakręconego w 1977 roku filmu "Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja" Cobb zaprojektował kilka postaci. "Był autorem wyglądu jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci przesiadujących w kantynie w Mos Eisley, Momawa Nadona. Tworzył również do takich filmów jak 'E.T.', 'Poszukiwacze zaginionej Arki' i wielu, wielu innych" - czytamy w pożegnalnym wpisie, do którego dołączony jest szkic ww. postaci.



Nadon to tylko jeden z wielu projektów autorstwa Cobba, które zostały wykorzystane w "Gwiezdnych wojnach". Artysta opracował także zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd kosmicznego statku Nostromo z filmu Ridleya Scotta "Obcy - 8. pasażer Nostromo".



Ron Cobb swoją karierę filmową rozpoczął w 1956 roku od pracy dla wytwórni Walta Disneya. Pracował między innymi nad "Śpiącą królewną" z 1959 roku. W późniejszych latach zaprojektował m.in. zbroje i broń do filmu "Conan Barbarzyńca". Tworzył projekty również do takich filmów jak "Otchłań", "Pamięć absolutna" czy "Lewiatan".

Reklama



Przez całe swoje zawodowe życie Cobb pracował jako rysownik, ale próbował także swoich sił jako reżyser. W 1982 roku miał zająć się reżyserią sequela "Bliskich spotkań trzeciego stopnia". Film ostatecznie nie został zrealizowany, ale niektóre z przygotowanych do niego materiałów zostały wykorzystane przy filmie "E.T". Na swój reżyserski debiut Cobb musiał poczekać do 1992 roku, kiedy zrealizował australijską komedię "Garbo".



Cobb pozostawił po sobie żonę Robin Love oraz syna Nicky’ego Cobba.