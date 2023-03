Anna Wunderlich nie żyje

Informacja o śmierci Anny Wunderlich pojawiła się w piątek na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Anna Wunderlich to znana scenografka i dekoratorka wnętrz, która pracowała przy tak znanych produkcjach, jak "Przedwiośnie" Filipa Bajona, "Komornik" Feliksa Falka czy "Papusza" w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Papusza" [trailer]

Anna Wunderlich: Sylwetka

Anna Wunderlich urodziła się 8 marca 1954 roku w Warszawie. Za kilka dni obchodziłaby 69. urodziny.

Ukończyła Wydział Grafiki na ASP w Warszawie (dyplom w pracowni projektowania książki prof. Janusza Stannego w 1979 roku). Od 1980 roku zajmowała się scenografią filmową, telewizyjną i teatralną. Ma na koncie scenografie do wielu filmów fabularnych, seriali oraz spektakli telewizyjnych, teatralnych i operowych. Współpracowała zarówno z uznanymi reżyserami, jak i z debiutantami - twórcami młodego pokolenia.



Jak można przeczytać na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, nagrodzona za scenografię do filmów "Poznań 56" i "Przedwiośnie" w reżyserii Filipa Bajona (FPFF w Gdyni 1996 i 2001), "Kroniki domowe" w reżyserii Leszka Wosiewicza (FPFF w Gdyni 1997). Nominowana do Orła za "Przedwiośnie" (2002) i "Śluby panieńskie" w reżyserii Bajona (2011), laureatka Orła za filmy "Komornik" w reżyserii Feliksa Falka (2006) i "Papusza" w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego (2014). Za "Papuszę" nagrodzona również na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych w Waterloo 2014.



Laureatka nagród za scenografię do spektakli teatru telewizji na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za "Pasożyta" (2004), "Skazę" (2006) i "Moralność pani Dulskiej" (2013) w reżyserii Marcina Wrony, "Najweselszego człowieka" w reżyserii Łukasza Wylężałka (2012). Spektakl "Ich czworo" w reżyserii Marcina Wrony (2016) wygrał Grand Prix tego festiwalu, a jej scenografia otrzymała tu wyróżnienie.