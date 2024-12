Andrzej Piliczewski: Zawdzięczamy mu kultowe tytuły

Andrzej Piliczewski przez lata związany był z łódzkim studiem SE-MA-FOR. Powstawały w nim kultowe "Wieczorynki", na których wychowały się miliony Polaków. Był twórcą "Przygód Kota Filemona" oraz "Zaczarowanego Ołówka".



O śmierci artysty poinformował w mediach społecznościowych Przemysław Laskowski.



Reżyser odszedł 6 grudnia. Zaledwie miesiąc wcześniej świętował 90. urodziny.



"Dzisiaj rano odszedł Pan Andrzej Piliczewski (...) Mój Przyjaciel, człowiek, który całe życie dawał świadectwo dobra, bezinteresowności i miłości do świata. Wybitny intelektualista o autoironicznym poczuciu humoru, dystansie do siebie i wyrozumiałości dla ludzkich niedoskonałości. Panie Andrzeju, poznanie Pana to był dla mnie zaszczyt. Pozostanie Pan w sercu moim i rodziny na zawsze" - napisał Laskowski.

Andrzej Piliczewski był laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży.