Nie żyje 26-letnia modelka oraz aktorka Song Yoo-jung. O jej śmierci poinformowała agencja, z którą współpracowała, jednak w oficjalnym komunikacie zabrakło szczegółów dotyczących przyczyn zgonu. Zagraniczne media z kolei początkowo informowały o samobójstwie...

Nie żyje Song Yoo-jung - południowokoreańska aktorka oraz modelka. Jak poinformowały zagraniczne media, 26-letnia Song Yoo-jung zmarła w sobotę 23 stycznia, a o informację o jej śmierci publicznie podała agencja, z którą współpracowała modelka.

Nie żyje Song Yoo-jung - południowokoreańska aktorka oraz modelka. Jak poinformowały zagraniczne media, 26-letnia Song Yoo-jung zmarła w sobotę 23 stycznia, a o informację o jej śmierci publicznie podała agencja, z którą współpracowała modelka.

Song Yoo-jung była południowokoreańską aktorką i modelką. Popularność przyniosła jej m.in. rola w serialu: "Golden Rainbow", w którym po raz pierwszy wystąpiła w 2013 roku. Aktorka pojawiła się również w takich koreańskich produkcjach jak m.in.: "Tell Me Your Wish" czy "School 2017". Wystąpiła także w teledysku do piosenki "Goodbye Road" grupy k-popowej iKON.

Song Yoo-jungprowadziła swój profil na Instagramie, gdzie dzieliła się z internautami kadrami zarówno z jej prywatnego, jak i zawodowego życia. Pod jej zdjęciami wciąż pojawiają się przepełnione bólem komentarze, a fani gwiazdy nie mogą pogodzić się z jej przedwczesnym odejściem - Song Yoo-jung zmarła w wieku 26 lat.

