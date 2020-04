Nie żyje dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka Shirley Knight - poinformowała na Facebooku córka artystki, Kaitlin Hopkins. 83-letnia gwiazda zmarła w środę rano z przyczyn naturalnych.

Shirley Knight w 1969 roku /Susan Wood /Getty Images

Shirley Knight była nominowana do Oscara na początku lat 60. XX wieku za drugoplanowe role w filmach "Ciemność na szczycie schodów" (1960) i "Słodki ptak młodości" (1962). Na koncie ma także statuetkę Tony'ego oraz trzy Emmy.

Karierę w Hollywood rozpoczęła od malutkiej rólki w zrealizowanym w 1955 roku filmie "Pikinik", jednak oficjalnym kinowym debiutem młodej aktorki był wojenno-przygodowy "Five Gates to Hell" (1959).

Rok później oglądaliśmy Knight w wyreżyserowanym przez Delberta Manna dramacie "Ciemność na szczycie schodów", w którym zagrała córkę przeżywającego kryzys małżonków. Realistycznie przedstawiający problemy małżeńskie film został okrojony przez cenzurę, zanim trafił na ekrany, kreacja Khnigt była jednak na tyle wyrazista, że młoda aktorka otrzymała nominację do Oscara za drugoplanową rolę.



Dwa lata później Knight oglądaliśmy w adaptacji sztuki Tennessego Williamsa "Słodki ptak młodości". Aktorka zagrała młodą dziewczynę, dla której hollywoodzki przystojniak w osobie Paula Newmana wraca do rodzinnego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Kreacja w filmie Richarda Brooksa przyniosła artystce kolejną nominację do nagrody Akademii.

Zdjęcie Shirley Knight z Paulem Newmanem w "Słodkim ptaku młodości" / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

W latach 60. XX wieku oglądaliśmy ją jeszcze m.in. w "Przyjaciółkach" (1966) Sidneya Lumeta, dramacie "Dutchman" (1967) Anthony'ego Harveya, za który otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Wenecji; oraz "Ludziach deszczu" (1969) Francisa Forda Coppoli.



W filmografii Knight znajdują się także role w: "Barwach nocy"; oscarowym "Lepiej być nie może", gdzie zagrała matkę bohaterki Helen Hunt; oraz remake'u filmu "Diabolique", w którym ekranowy czas dzieliła z Isabelle Adjani i Sharon Stone.



Pozostawała aktywnie zawodowo do osiągnięcia wieku 80 lat - w ostatnim czasie oglądaliśmy ją w komediowym cyklu "Oficer Blart" oraz horrorze "Babcia" Petera Cornwella.

Była też ośmiokrotnie nominowana do telewizyjnych nagród Emmy - trzy nominacje zamieniła na statuetki. W 1988 roku nagrodzono jej gościnny występ w serialu "Thirtysomething"; siedem lat później była podwójną laureatką Emmy, kiedy doceniono jej drugoplanową kreację w "Indictment: The McMartin Trial" oraz występ w serialu "Nowojorscy gliniarze". Ostatnią noninację do Emmy otrzymała w 2006 roku za rolę w serialu "Gotowe na wszystko".

Knight ma także na koncie jedną statuetkę Tony, którą otrzymała za kreacje w sztuce Roberta Patricka "Dzieci Kennedych" z 1976 roku.