Nie żyje aktorka Elsa Raven. Znana z roli w "Powrocie do przyszłości" artystka miała 91 lat.

Elsa Raven (1929-2020) /Angela Weiss /Getty Images

Urodzona jako Elsa Rabinowitz, przybrała sceniczne nazwisko Raven w początkach aktorskiej kariery. Ekranowym debiutem Raven była rola w kryminale "The Honeymoon Killers" (1970).

Fani "Powrotu do przyszłości" z pewnością kojarzą jej niewielką, ale kluczową dla fabuły rolę kobiety, która zachęca granego przez Michaela J. Foxa bohatera do wsparcia walki o uratowanie wieży zegarowej. Aktorka zagrała także sugestywną rolę w zrealizowanym w 2005 roku horrorze "Amityville", w którym oglądaliśmy ją jako pośredniczkę nieruchomości sprzedającą dom, do którego wprowadza się ekranowa rodzina.



Jej ostatnią kinową rolą był występ w zrealizowanym w 2011 roku obrazie "Answers to Nothing".

Raven znalazła się także w obsadzie "Titanika" Jamesa Camerona. Mimo iż jej kreacja Idy Strauss została wycięta z ostatecznej wersji produkcji, aktorkę zobaczyć można w teledysku Celine Dion do promującej film piosenki "My Heart Will Go On".

W trakcie wieloletniej kariery często pojawiała się gościnnie w telewizyjnych produkcjach - do najważniejszych epizodów należy zaliczyć te w pojedynczych odcinkach "Bajeru z Bel-Air" i "Seinfelda".

Największe telewizyjne kreacje Raven zagrała jednak w dwóch produkcjach: "Amen" (pokojówka Inga) oraz "Wiseguy" (matka tytułowego bohatera).