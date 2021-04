Nie żyje aktorka Aleksandra Karzyńska. W słuchowisku Teatru Polskiego Radia "Matysiakowie" przez 37 lat udzielała głosu postaci Danki Grzelakowej. Miała 94 lata.

"Miała bardzo pogodne i optymistyczne usposobienie. Starała się z ufnością patrzeć w przyszłość. Zawsze skupiona na losie innych a nie swoim własnym. Żegnamy Panią Olę z wielkim smutkiem... " - Karzyńską pożegnano 21 kwietnia na profilu Teatru Polskiego Radia na Facebooku.

Karzyńska była w obsadzie "Matysiaków" od 1984 roku.



"Ostatni odcinek z udziałem Pani Oli, naszej Danki Grzelakowej, wyemitowaliśmy jeszcze w styczniu tego roku. Rolę Danusi Grzelakowej przejęła po stanie wojennym po Danucie Szaflarskiej, która zrezygnowała z udziału w naszej radiowej powieści" - brzmi fragment wpisu na Facebooku Teatru Polskiego Radia.

Od 1961 była aktorką scen warszawskich: Klasycznego (1961-72), Studio (1972-76) i Kwadrat (1976-86).

Aleksandra Karzyńska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie w 1950 roku. Początkowo związana była z Teatrem Dramatycznym, następnie występowała na deskach krakowskiego Teatru im. Słowackiego.

Karzyńską oglądaliśmy także w kinowych i telewizyjnych produkcjach. W "Panience z okienka" Marii Kaniewskiej zagrała panią Florę, w "Końcu naszego świata" Wandy Jakubowskiej wcieliła się w esesmankę. Ma także na koncie rolę w "Miejscu dla jednego" Witolda Lesiewicza.



"W 1987 r. po przejściu na emeryturę wróciła do rodzinnego Krakowa, gdzie mieszkała aż do 2000 r. Choroba nowotworowa jedynej córki zmusiła Ją do kolejnej przeprowadzki do Warszawy. Nigdy nie pogodziła się z przedwczesną śmiercią córki" - dodano w komunikacie na profilu Teatru Polskiego Radia na Facebooku.