Nie żyje aktor Sam Lloyd, znany dzięki roli prawnika Teda Bucklanda w komediowym serialu "Hoży doktorzy". Miał 56 lat.

W styczniu 2019 roku u Lloyda zdiagnozowano niemożliwego do zoperowania guza mózgu i raka. Nowotworowe przerzuty zainfekowały także płuca, szczękę, wątrobę i kręgosłup aktora.

Lloyd usłyszał lekarską diagnozę kilka tygodni po tym, jak jego żona Vanessa urodziła pierwsze dziecko pary - syna Westona.



W trakcie trwającej trzy dekady aktorskiej kariery Lloyda mogliśmy także oglądać w szeregu telewizyjnych produkcji, m.in. "Gotowych na wszystko", "Seinfeldzie", "Współczesnej rodzinie" czy "Shameless - Niepokornych".

Pojawiał się także na kinowym ekranie, m.in. familijnym "Flubberze", gdzie partnerował Robinowi Williamsowi czy komedii "Kosmiczna załoga".

Lloyd był także utalentowanym muzykiem, członkiem wokalnej grupy The Blanks, która w serialu "Hoży doktorzy" występowała jako The Worthless Peons. Grał także na basie w grającym piosenki Beatlesów zespole The Butties.

